言語自聊：對付偏食有法 切忌強迫

經常說「不」 肚餓也未必肯吃

於是，坐上high-chair說不，給他菜說不，給他飯又說不，總之什麼都耍手擰頭。而他們是很有個性的，即使已經很肚餓，也未必肯吃，令一眾爸媽很頭痛。別以為過了trouble two就可以鬆一口氣，有餵食治療師指出，餵食問題常出現於2至4歲、7歲和11歲，這些時間都是小朋友認知發展階段的轉折期，容易出現拒食的情况。

那麼，究竟什麼程度的偏食才需要治療？怎樣才可以相信老一輩那套「長大了就自然會食」的說法呢？以下是餵食治療方法SOS（Sequential Oral Sensory） approach to feeding所提供的分辨指南：

如果小朋友有多於3個以下的情况，家長便要多加留意，並諮詢兒科醫生或言語治療師，看看是否需要進一步評估或跟進：

．只肯吃少於20種食物

．在見到/聞到/觸摸到/吃某種食物時會作嘔或嘔吐

．不能接受新食物，一看到自己碗內有新的食物便大發脾氣，拒絕進食

．無故地拒絕一種之前很喜歡的食物，無論之後隔了多久都不會再接受這食物

．堅決拒絕某質地或某類別的食物

．照顧者通常要另外為小朋友預備食物，而小朋友亦不會與家人一起進餐

．每一餐都堅持吃同樣的食物，包括同樣煮法、味道、顏色和配搭，就連食物包裝或牌子都要一樣

避免零食影響胃口 宜同枱吃飯

如果以上的情况不多，但小朋友有時會出現拒食或偏食的問題，爸媽可以參考這些小貼士：

1. 設一個固定的進餐時間表，一般學前的小朋友都是吃早、午、晚三餐正餐，另加早上小食和下午茶時間。在進餐時間以外，盡量避免給小朋友食物或零食，以免影響胃口。此外，如果小朋友沒好好吃飽正餐，就算再肚餓，家長都應避免為小朋友在餐後準備其他食物，否則，小朋友會誤以為不吃正餐就有自己喜歡的食物。

2. 留意在餐與餐之間，小朋友不會飲過多的流質，包括水、牛奶、果汁、湯等等。

3. 爸媽應成為孩子的榜樣，保持均衡飲食習慣。

4. 讓小朋友參與準備食物的過程，由想吃什麼、到街市/超級市場買餸，以至簡單的下廚都可以，培養孩子對食物的興趣。

5. 盡量與小朋友同枱吃飯，吃同樣的飯餸，讓小朋友習慣家庭的口味。

6. 最後，也是最重要的，切忌強迫小朋友進食，因為這會造成嚴重的反效果。

均衡的營養對小朋友的腦部發展特別重要，如果爸媽參考以上貼士後，小朋友的偏食問題仍未解決，便要快些諮詢你的兒科醫生或言語治療師呢！

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第311期]