親子筆陣．營媽在加：加拿大與香港 教育大不同

小女5歲來到加拿大，入讀K班（香港的K3），也是加拿大小學教育的第一年，到今年，她剛讀完四年級。我想分享一下加拿大和香港教育的分別。

無功課壓力 發展個人興趣

加拿大的小學教育，一般都是很輕鬆的。還記得小女入讀K班時，我研究要帶什麼文具，要準備什麼教科書、練習簿之類，後來才知道，書包只需要放飯盒和水壺，文具由學校提供，但其實K班也不會執筆寫字。到了小二左右，才開始有一本小小記事簿，功課也是極小量，例如每天閱讀。到了小四，才開始每周做一些簡單串字小測，跟香港功課量來說，簡直是天淵之別。正因如此，很多小朋友都有時間參與不同課外活動，發掘和發展不同的興趣，我認為這是少功課的最大好處。雖說香港的小朋友都有很多課外活動，但有些興趣如音樂，要享受及達到陶冶性情的效果，始終需要時間培養。而不少小朋友，都會在自己的興趣上建立自信，而不是只花時間追求學術上的發展。

照顧不同學習需要

此外，我也十分欣賞加拿大的學校，很願意照顧不同小朋友的個別需要。對於自閉症、讀寫障礙等學童，不會輕易被標籤為「跟不上」，有時候更有教學助理在課室內特別照顧他們。有些在香港被標籤為「不乖」的孩子，教師會教導他們不能影響他人，不能破壞秩序。加拿大學校頗尊重小朋友的獨特個性，只要不是惡意行為，教師一般都不會勉強小朋友要從眾。

尊重選擇 自行承擔後果

加拿大是尊重個人自由的國家，只要不影響到其他人，可以有個人的選擇，但要承擔個人行為的後果。例如溫哥華秋冬季，天氣已經甚涼，但學校常有小朋友沒有穿外套。教師可能會略為提醒一下，但如果孩子還是決定不穿，教師也不會勉強，着涼是小朋友自己要承擔的後果。交功課也是一樣，沒有交功課就承擔沒有分數的後果，教師可不會追功課的。

數學操練不足 額外補習

如果要挑剔加拿大教育，我認為，有某些範疇如數學，只談理解，沒有功課不做操練，是較難學得好的。還記得K班是由單位加數開始學習，以理解為先。長期缺乏數學練習的話，運算會欠速度和準確度。亞洲人普遍數學能力較高，可能是亞洲教育較注重操練。所以這裏也有不少家長，會額外讓小朋友補習數學，來提升他們的數學能力。

總括來說，在加拿大讀書是開心的，但家長偶爾也要因應孩子的學習情况額外補習一下，那就可為加國教育取長補短。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師 ，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第311期]