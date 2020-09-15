家家有禮：兔子出動 與森林家族迎中秋

【明報專訊】中秋佳節即將來臨，兔子亦出動和大家慶祝！置富Malls聯同日本人氣動物公仔品牌森林家族推出期間限定「森」動玉兔月餅禮盒，禮盒以日本紺青色為主色，蓋面印有可愛的森林家族角色——朱古力兔姐姐，裏面選用頂級湘蓮磨製成白蓮蓉的單黃白蓮蓉月餅，更配有天仁茗茶高山烏龍茶茶包。吃完月餅呷過茶後，鐵盒即搖身一變成為儲物盒子，收納心愛小物，如文具、化妝品，甚至是森林家族的裝飾品。