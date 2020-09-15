家家有禮：花田下約會熊本熊

【明報專訊】今年是來自熊本縣的營業部兼幸福部部長Kumamon誕生10周年，為與大家一同慶祝，部長特意聯同沙田新城市廣場為大家送上「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」，參照熊本縣山鹿市的方保田東原遺迹公園のひまわり向日葵花田，於商場1期1樓羅馬圓形獻技場搭建全港首個千呎室內向日葵花園！而全場最矚目就是4米高的巨型充氣Kumamon及10周年粉紅愛心熱氣球，還有兩大「Gardening互動遊戲區」，The Point by SHKP會員憑500積分即可參加，有機會得到限定Kumamon 10周年貼紙作為禮物。