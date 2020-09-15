童讀好書：日常小故事 讀懂兒童權利

文︰顏燕雯

模特兒：Murphy & Nathan

聯合國發布的《兒童權利公約》包含4個範疇：兒童的生存權、發展權、受保護權和參與權。這些權利雖然屬於世界上每一個小朋友，但單靠字面闡述，對孩子們來說可能有點深奧。如果換個方式，把概念化成以小朋友為主角的日常生活小故事，不但能輕易帶領兒童認識自己應有的權利，同時可讓家長學習尊重孩子的選擇。

學習尊重孩子選擇

《孩子是百寶箱》圖書系列，是以兒童權利為主題的工具書。作者兼出版社閱讀點創辦人Michelle Leung是兩孩之母，與國際培幼會合作出版。她撰寫這系列圖書的原因很簡單，就是因為她愛孩子、重視孩子。「一直以來，我透過國際培幼會助養了來自世界各地10個小朋友。我真的很喜歡小孩子，所以特別關注他們的權益。我留意到坊間雖有一些提及兒童權利的圖書，但不夠全面，有些亦寫得很含蓄，例如以動物代替受害者，令小朋友看書時難以投入，我想寫的是一套完整的、屬於本地的系列圖書。」

以小朋友第一身寫故事

Michelle跟國際培幼會的團隊提出構思後，大家一拍即合，隨即建立創作團隊，花了超過一年時間蒐集資料及個案研究，以《兒童權利公約》4個範疇作創作藍圖，加上國際培幼會提供的保護兒童資訊，完成一套7冊的《孩子是百寶箱》。系列包括《我們是自己身心的主人》、《不，跑，說1》、《不，跑，說2》、《對欺凌說不》、《請給我個擁抱吧》、《對暴力說不》及《我們都是平等的》，都是以小朋友第一身去寫的短篇故事。所有書都備有中、英文版本，並有實體書和電子書，適合4歲以上小朋友與爸媽共讀。

Michelle自女兒呱呱墜地已開始為她講故事，至今女兒和兒子已分別13和11歲，她仍堅持每天的story time，享受這個歡樂時光。作為一個提倡親子閱讀的母親，當然建議家長與孩子一同閱讀這套圖書。而為了協助家長共讀，書中也加入不少互動元素，例如內容重點會配上特別的顏色和字體，提醒家長留意；每隔數頁也會有一些小問題，或者是小遊戲如找物件，方便家長引導小朋友分享，以及增加孩子閱讀時的投入感和記憶。家長亦可以在閱讀點網站下載閱讀手冊、海報及小手工等，令整個閱讀過程變得更有趣，做到最佳的親子交流。

■INFO

《孩子是百寶箱》圖書系列（一套7本）

售價︰原價$630，優惠價$580，每套出售圖書當中的$100將捐贈予國際培幼會 (香港) 作守護兒童項目之用

訂購網站︰https://readingmile.boutir.com/

[Happy PaMa 教得樂 第311期]