家家有禮：向日葵走廊 賞Sanrio星海

【明報專訊】全港Sanrio characters粉絲注意！由大家票選最受歡迎的角色，包括Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Pompompurin（布甸狗）及Pochacco，聯同好友Kerokerokeroppi（Keroppi）及gudetama（梳乎蛋），結伴現身將軍澳PopWalk天晉滙，為大家送上「Sanrio characters盛夏幸福物語」主題活動。商場露天長廊化身成歐陸風洋溢的仲夏向日葵走廊，晚上更會亮起燈效，大家可以欣賞全港首個Sanrio characters的主題剪影燈飾及幻彩星星燈海，非常浪漫！