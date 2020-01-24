本周FOCUS．採訪手記：實時網上課堂 學校人手大考驗

跟相熟校長說起這個話題，他大吐苦水，說很多安排也要視乎校情。校長透露，該校礙於人手不足，加上要預留較多時間給教師備課，因此每天只編排到3節實時網上課堂，但會確保每個主科每周有2節。「一個電腦熒幕，有30多個『頭仔』，教師要教書，實在很難再一眼關七，照顧到所有學生，所以我安排每節課都由兩名教師拍檔，互相支援。」

備課比上課多1倍時間

他亦坦言，有些年資深的教師因為不擅網絡技術，需要伙拍年輕一輩的教師上課，令人手更緊絀。「假如一個廚藝精湛的廚師，只因操作不來高科技的廚具，就不讓他下廚？這是他的錯嗎？不是嘛！」最後，校長還語重心長說︰「很多時，家長只看到表象，以為教師現在每天只工作幾小時，一定很悠閒；但實際上，我們做網課的備課時間，隨時比一般課堂多一倍，因此，校方很需要家長的支持和體諒。」

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第311期]