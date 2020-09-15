生命鬥士白千層 浴火重生

為了防止水土流失、改善貧瘠土地及市區綠化，香港政府於1970、80年代在郊野地區和市區引入不少外來品種植林。這些外來先鋒樹木品種，適應力強，大大改善了瘠地水土流失的問題，當中包括台灣相思、紅膠木，以及原產自澳洲，屬桃金娘科的白千層（MeMelaleuca cajuputi Roxb. subsp. cumingiana (Turcz.) Barlow）。

皮薄如紙 層層疊成「防火牆」

中大生命科學學院退休教授、樹藝師趙紹惠總結白千層的特點為「粗生」、「生命力強」，其獨特的生存之道，從其樹皮、樹根及開花結果的方式可見一斑。

白千層又名Paper-bark tree，顧名思義，其外形特徵在於薄如紙的樹皮。在生長過程之中，白千層會不斷往外長出新的樹皮，將已死的外層樹皮擠壓出來，呈現薄層片狀剝落。趙紹惠介紹，翻開一層層鬆軟的樹皮，還可看到一個個小洞，這代表有不少小昆蟲以白千層的樹皮為家。由於樹皮有很多層，所以儘管有昆蟲蛀蝕，亦不會影響樹心位置。多層的樹皮，除了防蟲，遇到火災時，還能充當防火牆的功能。趙紹惠指澳洲當地的山火，常常是因為閃電擊中樹木而引發。雖然白千層死去的外層樹皮會率先着火，卻能保護樹心組織。她解釋：「樹皮是百層紙般厚，每層樹皮中間的氧氣比外露空氣中的氧氣少，結果燒樹皮只是碳化、缺氧，而樹皮雖是死組織但仍有水分不助燃，燒不到有生命的木組織。」這樣一來，白千層便能在山火結束後重新發芽，迅速長出新的枝椏。

強根不怕水 樹幹長「扭紋柴」

粗生的白千層作為外來先鋒樹木品種之一，其頑強的生命力還體現在其樹根上。趙紹惠說：「白千層一般在澳洲當地的濕地栽種，所以引進香港種植時，白千層也是種在一些水塘區、南生圍那些濕地旁。白千層是『扯水』的樹木，你看它的根長得又橫又闊，便知其吸水力之強。而且它也不怕浸水，因其大根浮面，能直接吸收空氣中的水分。加上它們的根部生長範圍廣，能很好地抓住泥土，防止水土流失。」

令人驚訝的是，除了樹苗原本萌芽時長出來的幾條主根，白千層還會由上而下長出新的「次生根」。趙紹惠解釋，仔細看白千層的樹幹，會發現其主幹長得彎彎曲曲，這是因為有部分的根是由上而下，慢慢從樹幹長出，延伸到地底所衍生的次生根。由於根部不是垂直生長，加上受風吹襲，導致樹幹也長得有些歪斜，變成「扭紋柴」般。

花果同枝營養足 種子多萌發難

記者早於8月下旬已經看到白千層開花，毛茸茸的，看起來非常可愛。趙紹惠指出，白千層的花猶如奶白色的奶樽刷，屬於穗狀花序，而與其同屬桃金娘科的樹種如串錢柳、紅千層所開的花也是如此。

一般的樹木或植物都是開花結果，再散播種子。白千層則與眾不同，花果同枝對白千層而言正常不過。白千層的花序生於枝條末端，花序後面的則是去年結的果實。「白千層以最省力的方法保留所有的東西，而不是開花結果完，直接令種子掉落在地上。」白千層今年結果的枝頂會繼續生長，長出枝和葉，來年又再度開花結果，沒有花枝和葉枝的分別，整體加強了光合作用的效能，以及持續供應營養。

趙紹惠續道：「白千層的果實屬於蒴果型，呈木質化，非常堅硬，當雨水充沛，果實喝飽水便會膨脹。但隨着天氣乾燥，水分流失，果殼因乾燥而收縮龜裂，呈三瓣果瓣裂開，種子已經隨風吹散、飄遠，所以枝上只留下空心果殼。」

白千層的繁殖率高，趙紹惠指着身旁的白千層說：「例如這棵白千層，目測約10米高，每年能產生逾5000萬顆種子。」不過，別以為種子產量如此多，便能大量繁殖。趙紹惠解釋，白千層的種子萌發率低，在香港很難看到白千層野生化，它們不會自己繁殖和擴大佔有面積，其中原因是地理限制，「白千層栽種的位置通常在路旁而非林區，儘管種子很多，又輕又小，隨風飄走，可是所到之處是水泥地，無法落地生根」。

另外，種子的萌發要有充足的陽光、濕潤的土壤，「即使種子落在原本的樹木下方，一來因為大樹遮擋光照不足，二來白千層和薇甘菊一樣，它的根部也會釋放出某些物質，例如令泥土更酸，這樣的環境甚為考驗植物適應能力，所以白千層附近很少看到其幼苗」。若想成家立室，兒孫滿堂，白千層的種子必須遠離出生地，以免和自己母親爭地盤。

葉飄陣陣香 天然精油材料

不少人會將白千層的葉和台灣相思混淆，因為兩者的葉形修長，葉脈數目相近。事實上，台灣相思那些是屬於「假葉」，葉子葉柄不如平常所見的細長，而是長得又扁又寬，恍如葉子。而白千層的葉則是真葉，短葉柄，葉的形狀猶如長劍，趙紹惠指着有5條葉脈的白千層葉子說：「中間3條比較明顯，2條葉沿邊的較幼。」而漁護署出版的《香港市區常見樹木圖鑑》則寫白千層葉子具有「基出脈3至7條」。除了樹皮生長獨特，白千層的葉更可製成天然精油，有消炎驅蟲作用，成為製造萬金油等藥油的材料之一。輕輕搓一搓白千層的葉，便能聞到陣陣香味。趙紹惠稱，一般而言，一棵植物平均能找到50種其他品種的生物，但白千層則比較少，正是因為其葉的獨特香味可以驅蟲。

文：張嘉瑜

編輯：林曉慧

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