小貼士：何謂低脂脫脂？小心「輕怡」陷阱

攝取過多脂肪，尤其是飽和脂肪和反式脂肪，會增加體重和影響心臟健康。在同類產品中，選擇低脂為佳。產品中常見「低脂」、「脫脂」字眼，脂肪含量有一定規範，澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）說：「低脂定義是每100克固體食物含少於3克脂肪，或每100毫升液體食物含少於1.5克脂肪。至於脫脂並非完全不含脂肪，每100克固體食物含少於0.5克脂肪，或每100毫升液體食物含少於0.3克脂肪，產品也可印上脫脂兩字。」

她提醒要小心標籤陷阱，例如產品註明「較低脂」或「輕怡」，可能只是較相同品牌的同類產品低25%或以上脂肪，卻同樣屬於高脂行列。Gloria以同一品牌消化餅為例，「輕怡版相比非輕怡版本的確少了30%脂肪，但同時增加了18%糖分，所以最終每片消化餅只是相差5kcal」。

◆糖：

多餘糖分會囤積於體內，並在肝臟中轉換成三酸甘油脂，以皮下脂肪、內臟脂肪或肌肉內脂肪等形式儲存於人體中，成致肥原因。在每天2000kcal膳食中，糖分攝取量應少於50克（約10粒方糖），忌選高糖食物，即100克食物中，含超過15克糖。

◆鹽：

攝取過多鹽分會引致水腫、高血壓等問題，因此在同類產品中，選擇少鹽產品，若100克食物中，少於120毫克為之低鹽。

資料來源：澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）