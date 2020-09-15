超市揀食品 識睇標籤先夠「營」

◆腸仔：注意可致癌添加劑

飢腸轆轆，很多人或會選擇煮一個「腸蛋麵」醫肚。但腸仔這類醃製肉類，通常加入添加劑「亞硝酸鹽」（nitrite），以防肉類腐壞，亦可令食物呈現粉紅色。澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）提醒：「攝取過量亞硝酸鹽對人體有害，還有可能轉變成致癌物質亞硝胺。腸仔一般也含亞硝酸鹽，添加劑編碼為E250，選擇註明不添加人工成分，成分中沒E250亞硝酸鹽的腸仔較安全。」Gloria建議，以含豐富蛋白質的蝦仁或帶子等冰鮮海鮮，代替加工肉類更健康。

◆麵食：宜不經油炸、低鈉

至於麵食類，選不經油炸的米粉、蛋麵、通粉及烏冬較健康。不過，亦要留意營養標籤，因為同類型麵食，鈉含量可以相差很遠，例如急凍烏冬，就記者在超市所見，有些不含鈉，但有些烏冬（以一個240克計算）卻含400毫克鈉。Gloria表示：「每一餐鈉攝取量上限為660毫克，建議選擇的急凍烏冬，以每一個（約200至250克）計算，應少於300毫克鈉。」攝取過多鈉，容易引致水腫、高血壓。

◆豆腐：含硫酸鈣、石膏較高鈣

豆腐美味又富含營養，是下廚的好食材。不過，有些豆腐的鈣含量未如理想。消委會早前測試34款預先包裝豆腐，發現每100克豆腐計，鈣含量由16毫克至420毫克不等，相差甚遠，當中只有個別預先包裝豆腐樣本的鈣含量較高，以每100克計算，鈣含量較高的有維他奶山水有機黃豆硬豆腐（420毫克）、正豆原味有機豆腐（195毫克），見於高檔超市的博多屋木綿豆腐（大），則含144毫克。

選購預先包裝豆腐時，不妨留意成分中有否含「硫酸鈣」（calciumsulphate，E516）或食用石膏。消委會指出，鈣含量較高的預先包裝豆腐樣本，均以這兩種成分作為固化劑。

此外消委會指出，非預先包裝的板豆腐，鈣含量普遍比預先包裝豆腐樣本高，估計因這類豆腐多以食用石膏（主要含硫酸鈣）為固化劑。

◆乳酪：希臘乳酪蛋白質較高

不少人都喜歡在超市買乳酪，既可當早餐，也可以當零食或甜品。眾所周知，乳酪含益生菌，能促進腸道健康。但原來選錯乳酪，不一定健康。

乳酪主要成分是牛奶和益生菌，部分加入生果，但有些僅含生果味而非有真生果，亦會添加色素，「整色整水」。Gloria建議選擇只有奶、益生菌或含水果的乳酪，亦要留意成分表是否標示活性益生菌（live lactic cultures），因有些乳酪經高溫處理，會殺死部分益生菌。

乳酪中，有些註明是希臘乳酪（Greek yogurt）或希臘式乳酪（Greek style yogurt），相比一般乳酪，它們奶含量較高，因此蛋白質亦較高，有飽肚感，質感較濃稠。Gloria表示，傳統希臘乳酪使用全脂奶、忌廉及乳酸菌製造，脂肪含量相對較高，選擇「低脂」希臘乳酪較為理想。部分希臘式乳酪在脫脂奶中額外加入牛奶固體，蛋白質含量跟希臘乳酪差不多，加上是低脂，也是健康之選。

但要留意，有些希臘式乳酪只是加入增稠劑（如pectin）來營造希臘乳酪口感，蛋白質含量不高。選購時記緊要留意營養標籤，Gloria表示：「在每100克乳酪中，有多於8克蛋白質及低於3克脂肪，便屬於高蛋白質、低脂的希臘或希臘式乳酪。」

◆餅乾：香脆背後藏油脂致肥

餅乾需要添加油脂來製造香脆口感，因此屬高熱量食物，吃太多容易致肥，但餅乾方便又頂肚，很多人都會在超市買來「看門口」。有沒有較健康的餅乾選擇？Gloria提醒：「避免選擇成分中有『人造奶油、植物起酥油、酥皮油』等含高反式脂肪的油脂，亦要避開含高飽和脂肪的『棕櫚油』（palm oil）。」反式脂肪及飽和脂肪均會增加人體壞膽固醇，增加患心臟病風險。「葵花籽油」（sunflower seed oil）或「菜籽油」（colza oil）屬較優質的油，宜選以這兩種油製作的餅乾。

此外，註明「高纖」的全麥類餅乾不一定健康，最重要是留意是否使用優質油類及低糖。為免攝取過多脂肪，Gloria建議選每100克少於15克脂肪的餅乾。

◆罐頭：推介高纖低脂

罐頭食物給人印象是添加了不少糖和鹽，也使用大量防腐劑；又或認為食物入罐前經高溫消毒，營養已大量流失。而事實上，部分罐頭食物的確不健康，例如很多人至愛的午餐肉，已被國際癌症研究基金（IARC）定為一級致癌物，每日食兩片（約50克）患大腸癌風險增加18%，而且高鈉高脂，少吃為妙。

但Gloria糾正坊間對罐頭的一些誤解，「食物一般都經高溫滅菌後填充入罐內，密封後再以高溫加熱方式滅菌；由於外面的細菌無法進入罐內，因此毋須添加防腐劑也能在室溫下存放一段長時間。食物經高溫消毒或會流失維他命C，但當中的蛋白質、脂肪等主要營養素不會流失」。因此，罐頭並非必定「萬惡」，以下是Gloria的一些「好罐頭」推介。

1. 紅腰豆：

抗氧化能力比番薯或西蘭花高4倍，而且一碗紅腰豆約有13克纖維，較3個紅蘋果更高。而當中所含的水溶性纖維，有效降低膽固醇。最好選無鹽紅腰豆，可用來煲湯或做沙律。

2. 茄汁焗豆：

高纖維，一罐220克約含10克纖維，滿足成年人一天所需纖維的40%。市售的茄汁焗豆的鹽含量相差頗大，宜選低鹽產品。

3. 粟米：

高纖維，含抗氧化營養素玉米黃素（zeaxanthin），能預防黃斑點病變，保護皮膚免受紫外線傷害，亦有抗皮膚老化功能，選沒添加鹽及糖的粟米較佳。

4. 茄汁沙甸魚：

奧米加-3脂肪含量比吞拿魚高5至10倍，對心臟有益，亦能補充鈣質和蛋白質，但患痛風人士要少吃，因沙甸魚嘌呤（purine）含量比較高，容易誘發痛風。建議查看消委會7月刊登的罐頭魚報告，避開金屬污染物較高的品牌。

5. 吞拿魚：

含奧米加-3脂肪，低脂及高蛋白質；選擇水浸、番茄味或辣味吞拿魚，較油浸的低脂。建議查看消委會7月刊登的罐頭魚報告，避開金屬污染物較高的品牌。

文：李佩雯

編輯：林曉慧

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