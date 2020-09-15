「車仔烏冬」 5湯底30配料自由選

【明報專訊】日式拉麵去年在港大出風頭，開完一間又一間，近來熱潮稍緩，輪到烏冬反擊。將軍澳坑口一家新店，將港式車仔麵概念融入烏冬，5款湯底——鰹魚濃湯醬油、咖喱湯、濃厚豚骨湯、鮮香麻辣湯及香濃番茄湯，以及30款配料：日式叉燒、豚肉腩片、流心蛋、炸蝦等，任客人自由搭配，度身訂做一碗心水烏冬。有這概念，全因日籍總廚在港工作多年，吃盡港人最愛的麻辣米線、車仔麵名店，最後想出用全新湯底來伴烏冬。5款湯底中，番茄味道最香最濃，用兩種番茄及100%日本產番茄汁、白味噌及橄欖油煮成，味道有點似意大利的番茄湯，質地濃稠，配烏冬時非常掛汁。而麻辣味就是以日本一味粉加辣醬及麻辣醬煮成，香而不嗆，嗜辣的朋友必試。至於烏冬，就選用日本直送的手打讚岐烏冬，比本地貨煙韌，偏硬身，有咬口得來，入口亦爽滑，不論煮湯還是鐵板，都彈牙好食。