醫徹中西：腸癌治療後遺 中藥古方解救肚瀉苦

天氣再熱也無汗

他40多歲，第三期大腸癌，做了非常大幅度的大腸切除手術，再做了8個周期化療療程，總算痊癒。但從此以後，他每日都肚痛和肚脹，經常肚瀉，每次進食後都會肚痛1至2小時。除此之外，身體怕凍、手腳麻痹、肌肉痠痛、面部和四肢都有輕微水腫，吃了不少類型止痛藥，只是輕微緩解。

後來，朋友向我求助，我再詳細問了病情，但因疫症期間未能見面，着他先買中成藥「補中益氣湯」服用，看看情况。

他吃了幾天補中益氣湯後，發現平日肚痛大為減輕，再沒有進食之後就攪肚痛的狀况，甚為高興；而且之前睡眠甚淺，服用這條中藥方後睡眠質素亦見改善。我聽了他的用藥效果，着他繼續服用兩星期。再過兩星期，他高興的回報說，漸漸沒有那麼怕冷，水腫減輕，而且終於回復出汗了！原來自從患腸癌之後，他很久沒有出汗，即使天氣很熱亦不會出汗，突然間回復正常令他非常高興。

後來疫情稍緩和，正式為他診症，發現他氣陰兩虛嚴重，略為調整藥方，除了補氣健脾胃之外，加入了太子參、沙參，益氣養陰；另再加上天花粉、葛根、白芍、五味子等生津與安神，希望睡眠再進步，睡眠質素好，氣血自然生。

朋友問到，既然腫瘤已清除，為何身體仍然會有不適呢？

就正如一間大廈不幸發生3級大火，火勢猛烈之時，消防員一定會用盡方法去救火，當火勢救熄了，但整層大廈都水浸了，而且當中的家俬和建築設備，一來被火和煙摧毁，二來亦因為水浸受損。第二天可否馬上搬回大廈居住或工作呢？當然未能夠。必先要經過一段長時間修理和重新裝修，大廈才會回復原本的功能，身體情况也是一樣。

調整古方「度身訂做」

從此例可見，不少癌症病人完成治療後，身體受到癌症消耗和治療副作用，產生各種不適。這時候非常適合利用中醫藥，一方面固本培元，另一方面把體質的偏性（例如是血瘀痰濕）調整，以便減低復發，鞏固療效。

「補中益氣湯」是中醫一條古方，主要藥材是北芪，也有人參、白朮等。這條方主要是醫治因各樣問題損傷了脾胃；當脾胃和腸道消化吸收能力受損，進食後就會很難消化，經常肚脹肚痛，而且因為吸收太差身體難以回復，導致氣血兩虛，出現手腳麻痹怕冷而且汗出不了的情况。中醫處方最重要的是個體化治療，甚少以原方照搬而不加改動，但因為疫症關係，不能當面診症，只能聽取病情和徵狀後，建議最為相近的方藥。

癌症病人康復，若要利用中藥調理身體，必先要經過註冊中醫的診症方為安全有效。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）