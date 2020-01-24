低卡低脂低鈉 DIY「三低」肉凍 開胃好纖

想美味與健康體態兼得？營養師教你化邪惡美食為健康涼菜！

經常聽說膽固醇有分「好」、「壞」，其實是指血液中高密度脂蛋白膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇，這有別於食物中的膳食膽固醇。食物安全中心建議，成人每天應進食少於300毫克膳食膽固醇，健康人士的身體可自行調節，控制膽固醇水平。但當「壞膽固醇」水平偏高及/或「好膽固醇」水平偏低，會較容易患上心血管系統疾病。仁安醫院註冊營養師李向明表示，肉凍的膳食膽固醇偏高，其中的中式肉凍更高脂肪，特別是飽和脂肪。

「邪惡版」高膽固醇 不利心血管

中式肉凍通常用豬皮和骨湯為主材料，多吃會令三酸甘油脂和血液中的「壞膽固醇」升高，對心臟和周邊血管造成影響。至於西式肉凍使用動物內臟，例如豬心，亦會提高膳食膽固醇含量，但脂肪相對較低，亦加入有豐富纖維的蔬菜。根據美國農業部轄下的營養素資料實驗室，100克閹雞內臟熱量是130千卡，並含5.18克脂肪和292毫克膽固醇。世界衛生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，每天攝取脂肪量應為每日總能量的15％至30%，以2000千卡計算，每日總脂肪攝取量不多於65克。

雞下腿熬湯 低脂勝豬骨湯

抗疫措施下，大家經常留家自煮，更易挑選健康食材，炮製不同美食。李向明創作雞肉蔬菜凍，並由沙田國際醫務中心仁安醫院主廚梁日輝示範。有別於傳統肉凍，這個食譜沒有加入豬皮、內臟，只用瘦雞肉和雜菜；亦沒有用豬骨湯做主材料，改為雞下腿熬湯，令成品較低脂、低膽固醇，而且纖維量多及高蛋白質，放在雪櫃內，方便隨時加餸。大家更可發揮創意，加入時令食材，例如蘆筍、秋葵等蔬菜，製作自家口味肉凍！甚至煲湯的湯渣或魚塊，也可做肉凍。特別一提，製作完成後要切成一片片，因此宜選用比較容易切斷的蔬菜，以助保存外觀完整。

蓋實防吸味 2日內吃完

食用分量，就要視乎「內涵」，有人喜歡多肉少菜，便要少食一點。按是次食譜計算，切開約600克肉凍，再額外配蔬菜，以及低脂澱粉質（例如意粉），便可作為一餐。由於家製肉凍沒加入防腐劑，只可以在雪櫃內保存約2日。「肉凍很容易會吸收雪櫃裏面其他食品的味道，影響肉凍的質素。記得要用蓋蓋好，避免沾染其他味道。」李向明說。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

想學做有營肉凍？

立即去片：bit.ly/2DPqbaJ