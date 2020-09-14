養生帖：病毒未到心先失守 冷靜對抗疫情焦慮

茶飲養心安神 緩解情緒

直到現在，都沒有特效藥能夠預防和治療新冠病毒，因此自身免疫力尤其重要。在這特殊時期，一方面要佩戴口罩、保持社交距離、減少外出用膳和聚會等，認真採取預防措施，同時也要調整心態和情緒，築起堅固的心理防禦堤壩，守護身心健康。

在此有以下建議：

1. 保持理性清醒判斷

2. 忌因過度關注疫情而產生更多焦慮和恐慌

3. 多做運動，提高血清素水平，減輕壓力、改善情緒。任何類型運動均可，包括太極拳、八段錦、瑜伽等

4. 維持正常的作息規律，以保持良好的免疫力

5. 做一些有積極意義的事，比如學習新技能或開始一個新愛好，如：攝影、烹飪和繪畫，以避免空虛感帶來的負面情緒

6. 適當使用中藥緩解情緒。可用生甘草3g、小麥30g、紅棗30g，滾水煲茶飲，可養心安神，和中緩急，緩解焦慮情緒，走出疫情陰霾

7. 如果感到焦慮升級無法自控，請向專業人員尋求幫助

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院中醫副教授）