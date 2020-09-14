絕望纏身 失動力練習 逃出中風抑鬱惡性循環

有沒有試過，夜深時眼睜睜望着天花板，腦海中已經數到200隻綿羊跨過欄柵，卻絲毫沒有睡意；去到白天，面對平日最喜愛的食物卻絲毫沒有食慾；上班時只覺得渾身疲倦，即使連平日最簡單的工作也沒有動力去完成。這時候，感覺生活像泄了氣的氣球，無論做任何事也無法將它填滿。

人生閱歷多 更懂面對壓力？

以上抑鬱感覺，或多或少都在每個人身上出現過。每個人在人生不同階段所經歷的抑鬱也有分別，年輕時相對較為開放，願意與身旁信任的親朋好友分享內心苦惱，也會自發上網尋求解決辦法；再加上可以參加各式各樣活動去暫時忘卻煩憂，解決煩惱的途徑愈多，重拾歡笑的機會愈大。

年輕人是如此，那人生另一階段的老年人呢？或許有人認為，老人人生閱歷比年輕人多，對於如何處理壓力及面對不快樂時間應該不會陌生。但事實是不是如此？在這裏，想先跟大家分享林伯的故事。

林伯是教會中人，一年多前，在很多人眼中他都是一名開朗長者，所有教會舉辦的活動，或者大大小小的興趣小組，都會看到他的身影，擔當着不同角色。林伯臉上雖然皺紋滿佈，卻常常堆滿笑容，雖然過着退休生活，但一點也不乏味。直到一年多前，一向身體健康的林伯忽然因為中風進了醫院，幸好病情不算嚴重，沒有任何生命危險，幾天後便可以由太太和仔女陪同出院。雖然林伯雙腿不太能使力，需要仔女攙扶行走，但當時所有人，包括林伯在內都抱持樂觀態度，認為是短暫情况，只要定時做物理治療，很快又可以好像以往一樣健步如飛。

抱持着這個信念，一開始林伯完全聽從醫生建議，有規律地做練習，從不缺席任何治療機會。但一個月過去，康復過程卻出乎意料地緩慢；第二個月，雙腿仍舊不聽使喚，林伯開始意興闌珊；直到第三個月仍然不能獨自行走，自此，他便徹底放棄了。

獨坐家中 埋藏心裏感受

自從那個時候開始，林伯便常常呆在家裏。教會或親朋戚友來探望他，他只以三言兩語應對了事，仔女表示願意駕車陪他去參加各種活動，他也藉詞拒絕。以往的笑容消失了，取而代之是緊緊皺起的眉頭，從前滔滔不絕的林伯，現在只願獨自坐在家中，呆望着盆栽便度過一整天，深夜時分寧願在客廳看電視也不願上牀睡覺。而林伯對於自己的感受，始終不發一言。

把一切都看在眼裏的兒子深感不妥，建議林伯去看精神科醫生。他初時極力抗拒，推說自己沒有不開心，只是有點疲倦及沒有心機；但兒子鍥而不捨，每天用盡各式各樣方法勸說父親，林伯的心開始軟化，最終答應去見一見醫生。

用藥+心理治療 重投練習

經診斷後，確診林伯患上抑鬱症。導致林伯抑鬱的其中一個重要原因可以這樣去理解：情緒影響行為，行為亦影響情緒。中風後的林伯，因為復康練習進展緩慢增加了他的無力感，而這種無力感也反過來令他更無動力去練習，自此，一個惡性循環便形成了。這個雞生蛋蛋生雞的哲學問題，很難說清誰是始作俑者，只知道它們關係密不可分。雖然如此，但究竟這個關係是惡性還是良性，卻完全可以掌握在自己手上。既然行為可以影響情緒，那我們可以做些什麼去改變現况？

就以林伯為例，經過兩個月抗抑鬱藥和心理治療，雙管齊下的努力後，林伯願意吃、睡得熟，慢慢重拾正面積極態度，也不再抗拒做練習，經過持之以恆的努力，現在終於可以靠一己之力站起來，並且行動自如。林伯漸漸回復正常社交和教會生活，經常與家人出外飲茶行街，真正的憑一己之力，改變了自己的命運。

■知多啲：研究：影響生心理 三成中風患者抑鬱

2014年澳洲悉尼大學發表一項綜合分析，涉及不同地方共25,488名中風生還者，估計當中患有抑鬱症的達到31%之多。亦有研究顯示，抑鬱症可能持續地影響中風生還者的自理能力和社交生活，更對照顧者造成心理困擾。

家人多觀察聆聽 支持最重要

像主稿提及的林伯一樣，接受治療後情緒顯著改善的個案很常見。但若病者拒絕求助，應該怎麼辦？此時，家人的關心和鼓勵就變得重要。林伯兒子便是很好例子，他細心觀察加上不放棄的態度，協助林伯點燃他命運上的路燈。所以很多時候，家人的陪伴及支持至關重要。

小貼士：

1. 長者抑鬱症徵狀可能不明顯，需要細心觀察，如果有懷疑，應該找醫生詳細檢查

2. 大部分患有抑鬱症的長者，接受治療後都會好轉；相反不就醫的病人可能會令病情加深，故應該盡快處理

3. 家人的角色是很重要。除了多觀察和聆聽外，亦可以多陪伴及鼓勵

文：雷永昌（香港老年學會理事會委員、香港中文大學精神科學系榮譽臨牀助理教授、精神科專科醫生）

編輯：王翠麗

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