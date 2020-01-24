吾生有杏：院長醫生周記（115）：難為了長者

糞便驗新冠 簡單安全

其實同事的這些行動確實冒着很大風險，因為院舍有別於檢測中心，沒有完善的通風系統，抽取鼻咽或深喉唾液樣本過程增加了傳播病毒的風險。所以醫護人員必須接受專業訓練及穿上全副裝備，才可以為院舍長者檢測。

事實上，不少長者沒有能力自行到政府的指定中心接受檢測，衛生署也沒有足夠人手到過千間院舍為長者抽取鼻咽樣本，這些老人家變成了被遺忘了的群組。雖然社署為護老院職員提供檢測，但這並非上上之策。早兩天醫管局才公布資料顯示，80歲以上染疫的死亡率是26.8%，年逾90歲者死亡率更高達34.1%。因此長者是在疫情下最應接受病毒檢測的人士，特別是住在院舍的一群。我們最不想見到的情景，是像歐洲國家早前有大量老人家因染疫最後在老人院過身。

這個問題真的沒有解決方法嗎？其實收集院舍長者的糞便樣本相對抽取鼻咽樣本簡單及安全得多，並不需要醫護人員勞師動眾、全副武裝走訪全港九新界院舍，職員或家人只需要把長者的小量糞便放進樣本瓶，然後送到指定的收集處便可。可惜這套為長者的檢測方案並沒有被廣泛採用……

應思考什麼最迫切重要

中大醫學院團隊的科研已確認，相較鼻咽樣本，糞便可媲美、甚至是更有效的新冠病毒檢測工具，結果已發表於國際醫學期刊，就連美國食物及藥品管理局亦向我們取經，希望為他們的國民制訂以糞便檢測新冠病毒的方案。

長者辛勞大半生，到了晚年，理應得到社會的回饋、照顧和保護。新冠疫情下，很多資源和人手都不夠，但我們就更應思考什麼是最迫切、最重要。老吾老以及人之老，希望我們的長者不會只在有志願人士出現，或在社會資源人手有空間的情况下，才獲得他們必須及應該優先得到的病毒檢測。

現今政府正致力普及檢測，希望找出隱形帶病毒人士，杜絕社區傳播鏈。要實現這目標，除了社會要上下一心，我們還需要與時並進的策略，善用得來不易的科研成果去提升大眾市民的健康。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮