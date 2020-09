戴外科口罩運動 汗濕黏實 易暈易傷

疫情之下,做運動保持身體健康,與防疫同樣重要。惟面上口罩除增加運動時的不適,汗水沾濕也令口罩失去防疫保護,兼且阻礙呼吸,內地曾有人戴口罩跑步「爆肺」的個案。戴口罩做運動究竟有什麼風險?

口罩濕 阻散熱易中暑

戴口罩做運動有何問題?香港中文大學矯形外科及創傷學系系主任、運動創傷科主任容樹恒指,做運動時呼氣及吸氣量變大,呼氣時釋出二氧化碳,若戴口罩做運動,除了較侷促,部分二氧化碳亦會累積在口罩內,令人不斷吸入二氧化碳,或導致頭暈。另外,運動時身體靠皮膚、排汗及呼氣來散熱,若戴口罩做運動,呼出有水分的氣體,不但會令口罩變濕,影響透氣度,更會影響身體散熱,容易出現中暑、心跳加速等徵狀。

容樹恒又表示,口罩被汗水弄濕,不但降低防疫能力,亦會因而緊貼面部,甚至凹陷至「魚嘴」形,令人不舒服;往往需要邊做運動邊調整口罩,有可能因分心或反應不及而引致意外受傷,曾有人在踏單車時用手調整口罩而「炒車」。另外,有心血管疾病及慢性病,如心臟病、高血壓、哮喘等,都不太適合戴口罩做運動,因他們身體對環境的適應能力較弱,戴着口罩做運動,有可能令疾病發作。

研究:心率升10% 提早疲勞

香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德,早前與中大運動醫學團隊合作,找來23名健康人士,於實驗室內跑步機以每小時4公里的速度步行6分鐘,分別量度戴口罩和不戴口罩下,心率及主觀感覺疲勞指數(rate of perceived exertion,RPE)的變化,研究已在7月發表於The Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology。

研究發現,戴口罩做運動的心率一般上升5%至10%。戴口罩時心率和RPE分別為每分鐘128下和12.7;沒戴口罩心率和RPE則分別124下和10.8。RPE量表參考自Borg Scale,從6到20來描述自己的勞累感,6代表「沒有勞累感」,20則代表「非常、非常辛苦」。一般來說,將評分乘以10便大約等於當時的心率。研究結果反映戴口罩做運動會使心跳率上升,以及提早出現疲勞。雷雄德警告:「不能小覷這4下!」是次測試者平均年齡約33.8歲,但對於50、60歲人士,這幾下心率差別就更大。健康人士、運動員,心跳加快幾下未必會有問題,但體質較弱、長期病患、呼吸系統有問題的人而言,有可能引致不適或暈倒。

「嗍大啖氣」 增心臟負荷

成人在靜態時,通氣量(吸入或呼出空氣量,ventilation)約每分鐘5公升,做中等至高強度運動時則達30至50公升,但戴上口罩會影響通氣量。「戴口罩時大啖吸氣、呼氣,你都會感到口罩頂着!」這會刺激交感神經系統,促使身體「嗍大啖啲氣」提高呼吸頻率,令心臟負荷增加。而且口罩阻礙二氧化碳排走,二氧化碳積聚讓人疲倦。雷雄德提醒,提早出現疲勞有可能增加受傷風險。以行山為例,原先有體力行5小時,但戴着口罩行山可能3小時已感到疲累,導致抽筋、失足等潛在風險。若要在運動時戴上口罩,宜將運動強度調低。

吸二氧化碳易攰 宜調低運動強度

一般人沒有專業監測儀器,該如何判斷運動強度?容樹恒指,用運動手表量度運動時心跳率,再計算自己的最高心跳率(220-年齡),可估算運動強度。以40歲人士為例,最高心跳率為220-40(年齡)=180下/分鐘,當運動時心跳率達最高心跳率的50%,即每分鐘90下,屬低強度運動,如拉筋、伸展;達最高心跳率60%屬中強度運動;70%至80%屬高強度級別。

如沒有量度心跳率的器材,亦可用「講話測試」粗略估算運動強度,若運動時可講出完整句子,屬低強度運動的標準;但如果氣喘、未能講出完整句子,已屬高強度訓練。

