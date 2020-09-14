衛生處方：孕媽媽打疫苗 免寶寶染百日咳

百日咳普遍出現於嬰幼兒身上，為保護他們免受百日咳感染，衛生署於本年7月起在轄下母嬰健康院為本港孕婦推行百日咳疫苗接種計劃。懷孕26至34周孕婦在母嬰健康院接受產前檢查時，會獲安排預約接種疫苗。與此同時，醫院管理局的產前診所亦會為孕婦接種。

可併發肺炎、呼吸衰竭、抽搐、昏迷

百日咳是一種由百日咳博德氏桿菌所引致的高度傳染疾病，能引起反覆及劇烈的咳嗽，病徵可持續2至3個月，甚至更長時間。部分病人在劇烈咳嗽後會有響亮及高頻的喘鳴聲。若情况嚴重，百日咳亦可併發肺炎、呼吸衰竭、抽搐和昏迷不醒，甚至死亡。

自2017年起，本港每年呈報百日咳個案數字大幅上升，即使在百日咳疫苗覆蓋率高的國家，近年感染個案都有上升趨勢。

有見及此，衛生署衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會於去年建議，孕媽媽無論有否接種過百日咳疫苗或感染過百日咳，每次懷孕都應接種一劑無細胞型百日咳疫苗，作為恆常產前護理必要的一部分。

每次懷孕接種 抗體傳胎兒

孕媽媽接種疫苗後產生的抗體，可傳遞予胎兒，為剛出生的嬰兒提供直接保護。

由孕婦體內傳予嬰兒的抗體數量，會隨着嬰兒長大而逐漸減少，因此嬰兒需要根據「香港兒童免疫接種計劃」在兩個月大時接種疫苗。

孕媽媽如對任何疫苗成分（包括含有的抗生素或防腐劑）有嚴重過敏反應，過去接種含百日咳疫苗後曾出現嚴重過敏反應，或於接種7天內曾發生沒有病因的腦病變（例如昏迷、失去意識、持續腦癇），都不宜接種百日咳疫苗。

醫護人員亦會評估孕媽媽是否適合接種百日咳疫苗。

若孕媽媽過往曾感染百日咳、在兒童時期或上次懷孕時已接種百日咳疫苗，是否需要再次接種疫苗？

即使曾感染百日咳，或接種過百日咳疫苗，都不能提供終身免疫。至於接種疫苗後所產生的抗體，效力亦會隨時間減弱。因此，孕媽媽在每次懷孕時仍需要接種百日咳疫苗，以確保寶寶出生時有足夠的抗體。

欲了解更多資訊，可瀏覽衛生署家庭健康服務的「保護嬰孩 預防百日咳」專頁： s.fhs.gov.hk/rztml

文：胡淑嫻（衛生署家庭健康服務健康資訊組護士長）