中西醫學合璧 「針」對激痛點 通筋活絡減痛

愈來愈多研究針對不同組織、器官、內臟的筋膜（fascia）對人體影響，包括活動機能及痛症管理。研究人員將筋膜和中醫的經筋比較，發現相似度高。經筋系統與經脈系統相輔相成，十二經筋是經絡系統在肢體外周的連屬部分。東方及西方醫學都不斷有相關軟組織的研究，物理治療師將有關醫療科技用於處理康復醫學上各種奇難雜症。

浮針+掃散 紓緩肩頸痛

傳統針灸以中醫經絡、腧穴理論為基礎，廣泛應用於各科。除了中醫外，持有認可針灸資歷的註冊物理治療師，亦廣泛應用針灸療法於臨牀治療。傳統針灸療法具有數千年歷史，與時並進，針具亦愈趨專業，其中浮針的發明更為現代針灸療法取得突破進展。

軟組織超音波 測量筋膜改變

浮針療法（Fu's Subcutaneous Needling，FSN），是由南京中醫藥大學浮針醫學研究所所長符仲華於1996年發明。他經過20多年臨牀實踐及研究，發展成「浮針醫學」。浮針是從傳統中醫針灸理論及方法上提煉而成的現代針灸醫學，融合中西醫學觀念，並結合醫療科技打造而成的結晶品。醫療專家配合一些創新儀器設備如軟組織超音波等，就可以客觀地測量研究，藉以探索筋膜的改變對人體影響。

進針病灶 針體在淺筋膜

浮針療法作用僅在皮下層，像浮在肌肉上一樣，故稱浮針。

浮針進針點非循經絡和腧穴，而是結合西醫肌筋膜激痛點（myofascial trigger point, MTrP）理論，進針於病灶，針尖朝向並穿過MTrP，針體位於淺筋膜內，便可產生療效。進針之後，需要作掃散動作，同時配合指導下的特定運動，有利提高療效。

66歲周女士是一名家庭主婦，有高血脂、頸部和肩部疼痛等病史，因為間歇性頭暈頭痛求診。透過磁力共振檢查，發現變異型頸椎病（C3 / 4），診斷為顱外頭痛。以浮針治療，將針尖指向肱二頭肌，進針之後作掃散動作，同時配合指導下的特定運動。治療後，周女士表示頭痛及肩頸疼痛明顯紓緩。但為免復發，治療師叮囑她避免長期低頭使用手機，定期做頸椎運動，輕柔按摩以放鬆緊張的肌肉，定期作戶外活動以改善身心健康。

妥善運用醫療科技，有助提升病人生活質素。在康復醫學領域上，針對痛症及肌肉骨骼問題的醫學新科技，亦令治療效果提升。

「吸啜」深層按摩 提升手腕伸展

骨膜、肌腱、韌帶、筋膜等都屬於結締組織。LPG治療儀器屬非入侵機械式吸啜按摩儀器，通過負壓吸力，產生深層牽、拉、扭、揑及滾的按摩動作，有助伸展結締組織，緩解肌肉痠痛、背部僵硬、運動勞損等問題。同時促進淋巴及血液循環，幫助消腫及改善四肢冰冷，亦可減低手術後疤痕拉緊的情况。

伸展結締組織 緩解肌肉痛

5歲的馬小朋友，是有特殊需要的兒童，患有自閉症及動作協調障礙，局部肌肉緊縮。因為前臂及手腕肌肉緊張，造成手腕姿勢異常而求診。檢查後發現右手腕伸展幅度只得20度，診斷為腕屈肌緊縮，需要運用 LPG治療儀器的負壓吸力及機動滾輪，於腕屈肌上作深層的牽、拉、扭、揑及滾的按摩動作，伸展前臂及手腕的筋膜。經治療後，右手腕伸展幅度增加至60度。

香港多間醫院、非牟利機構及物理治療診所有提供LPG療程；而協康會屬下各間中心，大部分備有LPG設備，提供服務包括：

‧有特殊需要的兒童，包括大腦痙攣、發展遲緩、自閉症及動作協調障礙等，有全身或局部肌肉緊縮，或有浮腫和四肢冰冷的問題

‧手術後疤痕拉緊，妨礙身體活動

‧需加強身體及四肢伸展幅度之兒童

文：黃顯偉（註冊物理治療師、香港物理治療學會執委會成員）

編輯：梁小玲

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