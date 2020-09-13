星期日文學‧H.P. Lovecraft及其改編：背離世界，科幻恐怖不致現實恐怖

有說恐怖題材往往與人類的原始情感相通，Lovecraft最著名並常被引用、擷取自其寫於1925至1926年間的短論〈文學中的超自然恐怖〉的一句話：「人類最古老且最強烈的情緒，莫過於恐懼，而最古老且最強烈的恐懼，莫過於對未知的恐懼。」這大概說明了人為何有想要接近死亡的欲望，所謂死亡驅力（death drive），Lovecraft小說裏幾近不在乎佈置迂迴情節推進不同結局──幾乎所有故事都採取相似模式，主角同樣悲劇式地通向瘋狂，通往毁滅；由於不竭追尋真理、向無邊之外界尋索，因而徘徊至理性與瘋狂的路口。人類無法全知，面對浩瀚宇宙時感官無法涵攝，由是在探索未知與冒險之時，同時體現本能般奔往死亡。這裏正好再引他另一句話、研究者稱之為進入創作成熟階段的首篇〈克蘇魯的呼喚〉伊始：「在我看來，世上最仁慈之事莫過於人類無法將其所思所想全部連貫。我們生息之地如漆黑、無盡浩瀚中一個平靜無知的島，然而，這並不意味着我們有遠航的必要。」人類因理性探尋真理，惟知識的複雜抽象，相對人類所處之細碎拼貼，巨大而殘酷，從故事看來，許多時這就如偷吃禁果般讓人招致智性上的危險。

所以說恐怖嗎，有批評者如當時的文學評論家艾德蒙．威爾森（Edmund Wilson）把他的作品批判得體無完膚，認為他的語言過於漫溢且全無暗示性，蔓生種種（多餘）形容詞，把一切愈說愈明，無法達到恐怖小說的類型要求。回溯此前，Lovecraft是個會投稿至當時的通俗雜誌Weird Tales的作者，雜誌衍生的次文類the Weird，故事通常怪誕卻非傳統意義的恐怖小說，而後期Lovecraft亦因常結合科幻元素，轉而把稿件投至科幻雜誌。據他種種生平記載所示，生性孤僻的Lovecraft從這類刊物的作者群中認識同好，互通信件而建立緊密友誼，這亦是他僅有的社交活動。生前較潦倒且寂寂無聞的他，亦是由此結識到好友August Derleth，Derleth及其他朋友於Lovecraft死後整理並出版著作，在1939年創立出版社Arkham House，當中的Arkham，便是Lovecraft小說中詭異暗黑的城鎮，後來更成為怪奇小說史上具重要地位的出版社。備受後世推崇、後繼者不斷的「克蘇魯神話」及其他作品亦因而面世。

悲哀孕育異常

自少年時代持續創作的Lovecraft，創作階段被分為3個部分，後期另闢蹊徑結合恐怖與科幻元素的作品尤具代表性，有研究者從他生平窺看這種「科幻恐怖小說」的由來。從創作者生平閱讀作品，似乎違背「作者已死」的提示，但誠如韋勒貝克所言，這位「普羅維登斯（Lovecraft出生地）的隱居者」正如他自身所創造的角色般隱秘，任何生平記載都未能消散其異樣又哀愁的靈光，就此，或可先稍稍窺看。1890年出生自英格蘭貴族後代的他，3歲起父親因狀况被關進精神病院離世後，氾濫於母愛、大宅裏外祖父講述的哥特式小說及大量閱讀的史詩當中，早熟如他少年時便因精神狀况退學，廣泛自學並攝取天文學與化學知識，後來卻因外祖父去世、遺產處理不當而家道中落，失去古宅，這一切於他打擊甚大，因此封閉自己只跟母親談話，過着近10年離群索居的生活，其後母親受精神折磨而入住父親住過的精神病院，亦因而離世，可想而知的再度崩塌。幸而及後Lovecraft在出席某個寫作群體的大會時遇到後來成為妻子的Sonia Haft Greene，搬到紐約布魯克林過着一段快樂時光，後又因種種原因諸如無法覓得工作、無法適應大都會，而終需歸返原生地普羅維登斯，其後是Sonia與他離婚。自此，Lovecraft便展開一生中最豐盛的創作時光，數年後卻不幸患上腸癌於47歲離世。

若再還原一點時代脈絡，成長於科學變革、愛因斯坦發表相對論，而人類認知宇宙為井然有序之物的年代，Lovecraft卻敏感地在作品中展現對科學征服觀的懷疑，揭示宇宙萬物的不可知性與冰冷渾沌，書寫人類所做一切於浩瀚之海的無意義與渺小——這種看法於今天或生共鳴，但在當時來說自是不合時宜的，據分析指他深受叔本華的哲學思想影響。略觀Lovecraft的作品，總有超出人所能承載的超自然場面，在比較為人認識的〈克蘇魯的召喚〉中，舊日支配者以「綠色黏膠似的」形象出現，船員因闖進沉睡的深海城市，驚惶發現當中的建築全違反科學的幾何原理；在Dagon中，被俘的水手像乎進入幻覺般在泥沼遭遇軟體怪物，並遇見奇異觸手，一再陷入險境；〈印斯茅斯的陰霾〉則描寫主角突然發現自己是怪物後裔，在暗黑氛圍與真相呈顯的雙重打擊間失去理智；在〈來自群星的色彩〉中，處在鄉間的人物發現來自宇宙的古怪生靈，超越人類認知的奧秘使之陷入瘋狂；〈黑暗中的低語〉則描繪敘事者「我」與隱居深山的學者往來書信後，被引至大屋驚現怪秘聲音，異形族群把學者身軀獵取並製作標本，等等。可見Lovecraft所創的恐怖世界非如一些恐怖小說般源自日常生活遭打破，而多是屬於智性上的恐怖，溢出理解範圍的恐怖，或用以戳穿文明與理性的表層。相對一些書寫由日常生活進入陰森處境的作家，Lovecraft的小說世界幾近沒有「微不足道的事件」，相反地，他只對譬如說印第安人的活人獻祭儀式等異於日常的片段有興趣。

世界就是地獄

這種宇宙的不可知性甚或乎冷漠（indifference），或源自作者對人類意志與活動的深邃絕望，對生命本身的極具背離感，Lovecraft曾在一封與友人的通信中寫道：「現在我所有的故事都建立在這樣一個基本前提上：普通人類的法律、利益和情感在浩瀚的宇宙中毫無意義。」於韋勒貝克而言，這是Lovecraft反生活反世界的方式，他失去了童年、失去信仰，現代社會的疏離感也讓人沮喪，世界使他感到惡心，在一封1920年給友人的信他曾寫道：「成人世界是地獄。」如此深惡痛絕，一位把Lovecraft引進法國的抵抗運動作家Jacques Bergier認為，也許要經歷過深沉苦痛的人才會欣賞他。韋氏也明言，Lovecraft小說中充滿邪靈異獸，但無論呈現的是如何險惡猙獰，也弔詭地慰藉了那些厭倦現實生活的靈魂，許是因其揭露了日常生活的醜惡本質，所以韋氏說，拒絕一切形式的現實主義（realism）是進入那小說世界的條件，他的小說甚至連「一般認為構成現實生活至關重要的兩大元素金錢和性都缺乏，彷彿這些東西從不存在」，而Lovecraft就曾言簡意賅地指，這關乎的是美學。

因此有說Lovecraft沒有一套很「小說家」的概念，大部分小說家都希望呈現生活，無法不包羅現實世界中關乎性愛、金錢、宗教、科技、意識形態等事情，但他卻在描寫幻影，描繪無可得知的。譬如說夢，當時很少作家像Lovecraft如此系統地在寫作中運用到夢境，在〈翻越睡夢之牆〉中他開首便寫：「我時常在想，人類中的大多數是否會刻意停下來，去回想那些偶然出現在夢境裏的重要涵義，或者回想那個它們所依附的隱晦世界。我們夜間夢境的絕大部分或許不過是些依照清醒時的經歷而產生的奇妙幻影……它們脫俗而又縹緲的特質無法用普通尋常的觀點解釋，而它們所帶來的、讓人隱約覺得興奮與不安的影響也可能會讓人短暫瞥見一片屬於精神的領域，這片領域的重要性一點兒也不亞於現實生活，卻被一道幾乎無法翻越的屏障隔離在現實生活之外。」

精細的陰森美學

他的小說世界也創建自繁複而精準的語言，有說那恍若巴洛克風格般精細，用以描寫恐怖氛圍、詭秘線索，譬如在〈瘋狂山脈〉中極力細描高聳的山脈，甚至把緯度與經度刻意標明，讓人物游移於確鑿的經緯度上，對比其後一切超越界限、無可表達只好借喻式地講述的奇異空間，突顯處身不安邊緣、難以平衡的景况，也譬如在其他作品中，他會鉅細靡遺地描述建築、虛構古城，延伸的想像被認為比繪畫或電影，甚至比真實建築更予人崇高（sublime）之感，宛若康德式的壯美與怪物性，是衝擊感官的審美體驗。他本人雖是個窮困而無法經常旅遊的人，但每見美麗建築便陷入狂喜，在創作中，他則沉迷於運用一套模式或公式去達至心目中的完美，以致在他的恐怖小說裏，不僅僅予人恐怖感，同時讓人體驗美。

有別於愛倫．坡和史提芬京活躍時於文學界或大眾間引起的熱潮，Lovecraft生前備受冷落，不過逝後他的作品便於愛好者間蜂擁流傳，一系列藝術同構創作相繼而生，無論是改編、二次創作、致敬作品或戲仿作品（parody），橫跨影視、音樂、漫畫和文學等領域，譬如說2018年奧斯卡最佳電影《忘形水》的靈感即來自〈印斯茅斯的陰霾〉，文學上更有拉美文學大師波赫士（Jorge Luis Borges）為紀念Lovecraft而寫成的短篇小說〈事猶未了〉（There are More Things）。

具爭議的種族思想

不過，Lovecraft一直是個毁譽參半的人物，他抱持的許多價值都與當今社會許多主流價值相反，他反對商品、蔑視金錢，認為民主沒意義、進步是假象、美國人高舉的「自由」是個可笑的惡魔，也美化清教徒的壓抑，但最具爭議性的，還要說到他是個種族主義者。由於他的種族偏見，一直以他肖像為獎盃的世界奇幻獎（World Fantasy Awards）在2015年起不再使用他的半身像，惟他的忠實研究者S.T. Joshi不贊同人們的看法，並認為應合理還原當時歷史背景再作考察。Lovecraft家族是最早一批由英國移民到美國的僑民，作為新英格蘭的清教徒，或多或少帶有貴族情懷，他身處的普羅維登斯是個古老而保守的新英格蘭社區，幼時沉醉在古典書籍的Lovecraft更深深迷上了18世紀。在一些作品中他顯然流露對外族人的厭惡，把他們描寫得異常駭人，甚至有指他創作中的恐怖泉源來自對非我族裔的恐懼；有論述則指出他寫這批作品時，正處於婚後搬到大城市紐約、陷入財務危機後卻無法比外族人更具競爭力地覓到工作，在窮得連購買日常物資前也不得不精打細算時，他在城市裏的多次被拒絕可算是引發他仇外情緒和種族主義觀點。

但這也無法否認他的白人至上思想，倒是近月推出改編自Matt Ruff 2016年同名小說的劇集Lovecraft Country，把幾代非裔角色的悲慘遭遇與超自然恐怖故事融會，暴露在種種Lovecraft世界的蛛絲馬迹下（如修格斯、阿卡姆），底層卻在重擊及批判那種族主義、深埋其中的歧視。故事中那些角色的可怖經驗如斯實在，散佈日常生活各處，譬如在某鎮日落前若在街上被發現會被吊到樹上、搬到白人社區受盡白眼與騷擾、3K黨隨時出現等等，把種族歧視問題帶回到這個科幻拼合恐怖的題材上，顯示恐怖背後實在地反映着現實問題，更符合現代人文價值觀，更新作品意涵。因為無論是1950年代或今日，受壓迫者所面對的未止。順帶一提，劇作中的非裔主角Atticus本身也愛閱讀奇幻和科幻，尤其是Lovecraft的作品，第一集他便吐露對虛構小說的看法：故事正如人一樣，不盡完美。

文//林凱敏

圖//網上圖片

編輯//關曉陽

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