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2020年9月13日星期日
星期日生活
周日話題：香港警察的精神分析
12歲的魔法
像在唱歌一樣地奔跑
同場加映：我在嶺南大學被「擒拿」 我只想回母校寫論文……
星期日現場：第八次被捕有感──立法會議員許智峯
圖文城市：照片與記憶
周日話題：魚與熊掌兼得：供水、農業發展從矛盾到並駕齊驅
哲學角度：格雷伯 人類學與哲學的交會
阿貓阿狗：#85掛念
七情上面：投射仇恨前 看特朗普的異稟
開門讀書：民主化，可能嗎？（下）
同場加映：《天能》逆線而行的風景
童軍跳彈牀：Mu lan yea wa ? 木蘭夜話？
movie chic movie style：《天能》非常睿智 拍案叫絕
論語‧電影：吐一口氣
家明雜感：《天能》能不能？
影片簡評：《顫．役．前》 IIB
漫畫連載：That City那城 Vol. 11
星期日文學‧H.P. Lovecraft及其改編：背離世界，科幻恐怖不致現實恐怖
救災達人羅信堂 從應對SARS到反修例運動 救護攙雜了個人想法就不專業
另一個胃：Gâteau Opéra歌劇院蛋糕 細心烘焗 13層滋味
無定向學堂：殘疾人士 抗疫指南
通識導賞：看懂他們的吶喊 來學站直直的蒙古語
街知巷聞：大埔頭鄉 課室外長臂猿叫聲今迴響
未來城市：跳出院舍框框 追求自主 智障成人：我想有得揀
家明雜感：《天能》能不能？
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【明報專訊】基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）作為我們時代的大導演，每次新作都舉世注目。可惜，他始終弊在一點，是往往太刻意求工。
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周日話題：香港警察的精神分析
12歲的魔法
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