星期日現場：第八次被捕有感──立法會議員許智峯

我倆立即起牀，跟着告訴門外的警察，我們需要先梳洗及穿好衣服，着他們等等。由於家中兩個孩子仍在熟睡中，我們為免驚醒孩子，唯有萬事放輕聲處理。我們很快開了門，門外大概有4個便衣警察進來，指涉及屯門公園一件事要將我拘捕，聽得我一頭霧水，腦海仍在思量究竟是什麼回事，已被警察火速要求我反手及鎖上手扣將我帶走了。幸好我的太太已見慣大場面，冷靜地拍下我被捕經過，然後目送我離開。臨行時，看到她憂傷的眼神，始終令我十分之難過。

由佔中至「反送中」，連同今次被捕（8月26日），已是我在6年內第8次被捕了。這次被捕令我非常感觸。

以往因政治議題被捕，昔日佔中被捕，我們身邊會是一些熟悉的名字，如劉慧卿、何俊仁、李柱銘等，這些政治人物或社運人士曾經歷較多風浪，較懂得處理被捕時的處境，但在「反送中」期間，被捕的人已不再只是政治人物，甚至一般市民、學生、未成年的人、孕婦，甚至和我同一宗案件被捕的外展社工，她更是剛剛生完孩子、正在坐月的婦女，家中還有一個只有兩個月大的嬰兒時，聽到也令人十分心傷。

以往在「反送中」被捕，我都是和大伙兒一起被捕，並沒有被送往獨立的覊留室內（俗稱「臭格」），一般是與手足被安置於停車場內，一起瞓在地上，可以與手足分享法律知識、分享被捕經驗，互相激勵一下。但今次被捕的被捕人數少很多，我和其他被捕人被安置於臭格內，坦白說，感覺會孤獨一點，但幸好仍可與同樣被捕的網台記者寒暄兩句。

然後，我亦享有被捕人士的福利，因為我是基督徒，可以要求拿《聖經》閱讀。當晚我從《新約》開始讀起，讀到「登山寶訓」，耶穌向門徒講的其中一句話「為義受逼迫的人有福了」，立時覺得我所面對的困境和當時耶穌所面對的很相似，這句經文也是耶穌提醒我，不要懼怕。

這36小時，食飯、如廁、睡覺也在羈留室內，或許，這可以令我有多少少想像，將來一旦入獄，會是類似的情况。

爭取民主的代價

以前的年代，爭取民主，我們仍可以抱着高尚理念，需要犧牲身邊的東西，未必是全部。但去到這個世代的香港，相信我和許多香港人有同樣的想法，面對這個時勢，要堅持爭取民主的人，是需要犧牲人身自由、犧牲青春、前途，甚至是受傷流血，這是一件很傷感的事實。但要我抉擇，我還是覺得這犧牲是值得的，即使最終我要承受牢獄之苦，我仍是無怨無悔。

許多人問我，可想過放棄，離港到其他國家，因為經常被政權針對，經常被捕、被打壓，身邊的家人真的不是味兒。坦白說，這不是一個容易的抉擇。我會以兩個家的概念來看，一個是個人的家庭、一個是香港這個大家庭。如果我犧牲人身自由、犧牲青春、前途，感覺是對不住自己的家庭，但那些仍在街上抗爭的市民呢？我又可以捨他們而去嗎？如果我也退縮，不去打這場仗，我對不住的會是香港這個家。

抉擇過程，是忠義兩難全的掙扎。

現在的政權希望對付我們這些反對派，但它們對着手無寸鐵的市民，卻同樣這樣冷血無情。看到這些情境，也是我經常走上前線，周旋於市民與警方之間的動力及原因。如果連市民都義無反顧犧牲，難道連我們作為代議士可以袖手旁觀？

或許現在很多人感到恐懼、失望、無助，有人可能開始擔心，我會否因為人身安全問題，放棄現在所做的事、所支持的理念，甚至追求民主的路，但我依然認為議員是市民的保護傘，如果連我們都退縮，一般小市民又可以怎樣抵擋！

令我至今記憶猶新的一段經歷，去年11月，在「反送中」運動幾乎是最激烈的一次，有中學生、大學生等許多年輕人被警方包圍於理工大學校園內。我看到這個情况，立即趕往現場，希望了解那些被困人士情况。

理大一役，我深深感受到抗爭者家人所面對生離死別的沉痛。當時有許多父母心急如焚，託我進入理大尋找他們的子女，了解他們是否安全，因為他們的子女困在理大內，電話一直沒有人接聽。他們說只要知道子女平安，報一句平安就可，即使以往雙方曾因為黃藍政見不同而嘈了多場交，他們很想我跟他們的子女說：「爸爸媽媽很愛很愛他們，只要平安回到家就足夠了。其他什麼也不重要。」

可能自己也是父親，體會特別深，當我想到子女過幾年也和被困的孩子一樣大，眼前這些情况，加上在我們這個教育下，被困孩子的處境將來也有可能發生在自己的子女身上。

留在議會對抗

堅持爭取民主、爭取公義，在現今的香港，的確是舉步維艱。但我仍是選擇爭取到底，哪怕是寸進，還是希望選擇盡力頂住。在國安法通過下的香港，面對政府對民主派人士的窮追猛打，加上原來的選舉延後，立法會任期延長一年，現在無論我們選擇留下或是離開走，坦白說，我們都一樣承受巨大壓力，因為市民在去留的民意支持很相近。

我嘗試放下情緒，客觀分析，如果我們要繼續爭取民主、對抗極權政府，如果能夠保持議會這個平台去對抗，總好過單靠在街上的平台為佳，因為街頭的抗爭空間較窄，我們在國際上亦會失去話語權。即使我們在議會內，未必能夠完全阻擋到惡法，但至少可運用議員的身分，讓社會及各界關注目前香港所發生的事，代市民說出他們的聲音，監察香港政府所作的事，別讓建制派和政府黑箱作業，胡作非為。

警察要求將被捕人士的衣服作為物證，便會將一套他們口中稱為犯衫要求被捕人士穿上。這套衣服是我在銅鑼灣被捕後，警方取去我原有的衣服，並把這套衣服給我和其他被捕人士。當時警方原本更要求我們各人穿上掛有號碼的背心，如同正式的犯人一樣，並須戴上手帶，但因我也是修讀法律出身，知悉這是不合理及我們各人均只是被捕人士，並非正式的囚犯，最終拒絕了警方這個要求。我認為警方此舉旨在羞辱被捕者，消磨大家的意志及信心，但我認為這是不合理的做法。

文//許智峯

編輯//蔡曉彤

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