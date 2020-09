編輯來郵,希望寫個介紹給12歲少女看的書單。我的侄女跟少女同齡,剛成為初中生,愛好畫畫,偶爾也會到油麻地同一間文具用品專門店購買顏料。踏入青春期的12歲,早已懂得明是非辨善惡,朋友間在網絡分享:「見到狗唔好跑。」初中生成長的恐懼,由生怕臉上長出青春痘,演變成逛街也會懼怕自己被警察捉。現實足夠殘忍,碰上剛開學排山倒海的新資訊,網上學習又得重新適應,兼未能跟朋友面對面聚首。不安、焦慮、緊張,難以言明的情緒,要找到釋放的出口,倒是想起有關魔女的漫畫及富有精美插圖的小說。跑到另一平行時空,在虛構故事世界裏,有千千萬萬個女孩,同樣經歷忐忑不安,渴求像大人般解難,獨自作出明智的選擇,開始反叛不盲從權威,總是充滿幻想對事好奇。她們都樂意成為你的朋友,作為依靠,陪伴在則,一起成長。這是故事的療癒力量。

一、五十嵐大介 《魔女》

五十嵐大介上下兩集的漫畫《魔女》,開首以「從前,這個世上有魔女。」展開5個背景迥異的單元故事。住在偏遠山上偶爾將秘密織進羊駝毛織布中,獨自前往「首都」作傳話人的遊牧民族少女;熱帶雨林被大肆開發,保衛森林的反對派原住民在進行反對運動中喪生,魔女召喚森林精靈來復仇,給持槍的士兵落咒;放不下心結以致聽不到自己內在聲音的小魔女;為着拯救更多性命而自我犧牲的魔女。通往古今中外的旅程,性格不一的魔女,卻同樣擁有深邃的眼神,都是有故事的人,恍似看穿現世真象,直通心靈深處。「不論眼前的東西,還是心中所想的東西,去織出妳的世界」魔法可以是與生俱來,也可以是後天修煉得來,小魔女「只要紡線,就可以靜下心來」,還得是男人無法知道的密語。五十嵐大介擅於描繪大海、叢林、山野,看着就得到療癒力量。他筆下的角色總在告示,透過跟大自然的情感連接,打開身體的感官,就是開啟萬事萬物的鑰匙,乃是一種原始本能,包含意志、智慧、信念和愛。「用語言思考的妳,無法超越出語言以外的事。」不忘記跟身體溝通,嘗試去「觀察足迹」,「用自身去確認這個世界吧」。

二、角野榮子《魔女宅急便》,林明子繪

實習魔女琪琪離開家鄉,到陌生的城市展開獨立生活的故事,看過宮崎駿經典動畫《魔女宅急便》都會有所觸動,故事實是改編兒童文學作家角野榮子的同名成長系列小說。聽着收音機在空中飛行的魔女角色,靈感源於角野榮子女兒12歲時繪畫的魔女畫。最近台灣重新出版完整中文版全集,一書八冊,有別於只選取小段時間的動畫,原著小說的時間線橫跨二十多年,追隨琪琪由離家那一刻,由少女到逐漸長大成人,墮入愛河到後來成為母親的漫長過程。沿途相遇的人,緊隨的期待與失落,幻想與現實的落差,親情、友情、愛情的情感牽絆,每每都是成長的發現,一次自我身分確立的過程。琪琪悶悶不樂時,總有黑貓吉吉可以傾訴。「無論遇到悲傷和快樂,只要有誰可以分享,就會感到很大的安慰。」小說時間線一拉長,人物的性格特質更立體,閱讀文字反而讓你發揮更大的想像,構想出僅只屬於自己的風景。角野榮子在訪問中曾說:「每個人都擁有魔法。只要抱持好奇心、發揮想像力,帶着活力度過每一天,就會產生每個人特有的力量,這正是所謂的魔法。更具體的說,如果發現了自己喜愛的事物,好好的珍惜,跟它培養深厚的關係。如此一來,那就會成為屬於你的魔法了。」

三、Roald Dahl《小魔女》Matilda,Quentin Blake繪

Matilda是Roald Dahl眾多兒童小說中,我最深刻的一本。記得是初中時英文科的課外閱讀讀物(即要寫痛苦的閱讀報告),查字典都夠花時間,但小魔女對抗惡勢力的故事,對於正正處於意欲擺脫大人管制的年紀。不聽話,本身就是種魔力,還要是個只有5歲,個子小小的豆丁,那真不得了。Quentin Blake的配圖如神助,寥寥數筆便勾勒出鮮明聰明絕頂的小魔女形象,就算看不懂英式英語,也能輕易透過插圖進入角色,掌握人物之間的衝突。小魔女生於一個不甚溫暖的爛透家庭,從無理取鬧的父親身上,早就看清大人的專制橫蠻。閱讀是她唯一慰藉,每個下午獨自到公共圖書館打書釘,飽覽群書,盡情享受獨處的時光。不幸地,上學了又遇上愛好懲罰學生的女魔頭校長。面對「權力」的身分象徵,埋藏的憤怒逐漸發酵,種下Matilda反抗的基因,往往抱打不平挺身而出,運用超能力給愚昧的大人們一個教訓。心的力量要異常強大,才會像Matilda那樣不盲從權威。大人當中也有好人的,學校通情達理的老師Miss Honey,成為Matilda最大的情感支援,她是溫柔的聆聽者,也是可信任的傾訴者。 「She felt completely comfortable in her presence, and the two of them talked to each other more or less as equals」和Miss Honey平等融洽的相處,讓缺乏父母愛的Matilda,感到生活的美好。

威權時代的眼下,不要自覺馴服的同時,也可以從此些書中的魔女身上,尋找勇氣和力量。

那一間文具用品專門店,是很多學生熱門購買美術用品的地方,未知前往購買視藝堂所需顏料的妳,是否也喜愛畫畫,在視藝堂會畫幅什麼樣的畫?想像那一刻的妳,擁有魔女的超能力,跑上雲端,穿越高牆,逃離惡魔的追捕。然後路過《怪奇物語》中的12歲少女Eleven,眉頭一皺,運用念力,置綠色怪物於死地。乾粉彩,會否在不久的將來成為妳的魔法?「畀啲顏色你睇。」年輕不是罪,受驚過度的妳,絕對不是拔足逃跑,而是「像在唱歌一樣地奔跑」(五十嵐大介《魔女》p.163)健步如飛,輕盈如兔,想跑到哪裏便哪裏去。

文//區華欣

編輯//蔡曉彤

