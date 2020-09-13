所以，上周日當聽到一對小兄妹在往買文具途中遇上衝突，12歲女孩更被粗暴撲倒，便感到她的大好開學日子遭受破壞，更擔心她的心靈因而受創，於是請區華欣老師額外送她一張書單。

「但是，如今抗爭者已少有武器，沒有黑衣軍團上前線的大場面，於是，警察的街頭衝撞愈來愈像怪異的獨腳戲，卻又停不下來，荒誕可笑……」葉蔭聰則關注到同場警員的精神狀態，還希望香港精神科專業可效法美國同業關注特朗普精神健康惡化一樣搞聯署。

「以農安鄉」系列今期收尾，見諸題為「魚與熊掌兼得：供水、農業發展從矛盾到並駕齊驅」，便是港英殖民政府在上世紀冷戰面對地緣政治威脅下的一次水到渠成，社會平穩安渡，成就了優良治理規劃的一個典範和佳話。至於後來九七歸還香港大局抵定，翻開另一頁棄農重商的故事，則是後話。

這個星期還有一些叫人痛心的倫常慘案，揭開一幕幕繁華背後的窘乏，傷健共融的理想與現實，似乎還是有賴人與人相處之間產生的魔法去成全。

區華欣果然是懂的，那12歲女孩的魔法世界。相信魔法，也是相信自己。一定要好好快樂成長喔。

編者話//黎佩芬

圖//區華欣

美術//張欲琪、胡春煌

編輯//蔡曉彤

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