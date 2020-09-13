周日話題：香港警察的精神分析

去年底，在特朗普被彈劾期間，美國真的有350名精神科醫生致函國會，指總統的精神健康惡化，出現幻覺，自製各種陰謀論。我覺得，香港的精神科專業人士也是時候出來，救救香港及香港警察了。

暫時精神科醫生還沒有動作，我又沒有相關資歷，只好用一下我學過丁點粗淺的精神分析理論（與精神病學沒什麼關係），分析一下香港警察的集體心智。請不要誤會，我無意冒犯警察，說他們「黐咗線」，從精神分析角度看，你和我總有這樣或那樣的徵狀的。

首來分析一下一哥。半年前，鄧炳強冒着新冠肺炎爆發，與明星足球隊飯聚，席間笑說學成龍做警察，「睇睇吓就識做」，他所指的應是成龍的《警察故事》系列。成龍在電影裏是個有正義感但非常衝動的前線警員，常不聽上司命令，不滿警隊的官僚制度，不愛法律規條的束縛。為了抓壞人，奮身肉搏之餘，無論是木屋區民居或新式商場都給他打個稀巴爛。有網民、議員、評論人說，一哥這樣說有失體統，警察怎可亂來！？但正如鄧炳強說，這只是一時戲言，不能認真對待；一本正經指他錯誤，的確捉錯用神。鄧炳強說「學成龍」，其實恰巧就是精神分析最喜歡研究的「說溜了嘴」（slip of tongue），固然荒誕不經，但我們應該視之為症候來閱讀，分析當中的欲望與無意識。

「無意識」按精神分析大師拉康（Jacques Lacan）的說法，是語言般的構成，充滿隱喻與換喻，電影是最好的文本。電影這類流行文化不是承載真實經驗，而是一個讓我們發現及撥弄自我認同的地方，這正是鄧處長在成龍電影身上「找到」自己的原因。

陳家駒與鄧炳強的「無意識」幻象

成龍演的《警察故事》系列最有趣的地方，在於它內裏的矛盾循環：成龍飾演的陳家駒，把「生命豁出去」，弄致自己遍體鱗傷，社會秩序大亂，甚至試過用槍要脅處長，但最後還是把犯法的壞蛋繩之於法，維持社會秩序與公義，這樣的公式，一集又一集地重複。當年銀幕前的觀眾固然因為刺激過癮，無視這些矛盾，一看再看；但就連政府及警察部門，也不介意陳家駒以執法之名，搞亂社會秩序，不守紀律，違抗上司命令，更沒發聲明抗議成龍破壞警察形象，電影對政府權威與官僚制度的犬儒式批判及嘲諷也視而不見。更妙的是，1990年代以來，警察部門還把成龍主唱的《英雄故事》當成《警訊》主題曲，觀眾有時弄不清，是電影還是警務處宣傳。

銀幕與現實世界的混和互通，種種內在矛盾恍如不存在，官民也好，警民也好，一起樂於活在1980年代開創的和諧之中；告別1960年代貪污黑警的集體記憶，連相隔不遠1977年警廉衝突中的惡警，也好像從沒存在過。即使市民於1989年在電視上看到北京的解放軍，傷心害怕之餘，想起「自己的」皇家警察只感到心安，沒多少人想像未來的特區警察是什麼模樣。

這種無意識，對今天的鄧炳強來說，仍是一個可欲的幻象，因為那是發源於殖民晚期香港警察文化的源頭，也是他成長及事業的起點。在幻象裏，市民與警察是合作無間的，小市民的正義感與法律的公義是相通的，破壞與維持秩序之間在警察身上矛盾而統一，如此動態及秩序井然的城市幻象，就是香港警察的軟實力所在，警務處甚至幻想警務就不過是一種專業服務而已。去年如水般的街頭抗爭對抗警察，令這個幻象一去不復返，「服務為本，精益求精」的口號用了20年，終於要換成「忠誠勇毅，心繫社會」。

成龍的《警察故事》系列固然拍不下去，在重重政治突變中，現實裏警察執法更不停受到質疑。鄧炳強靠私人飯局，與成龍等過氣明星稱兄道弟（不知有沒有高歌《英雄故事》？），重溫舊夢，我們這些外人只感到好老套及時空錯亂。看着這一幕，黃色的群眾固然憤怒，但不知街頭的防暴警察又有何感覺？同樣興奮？還是更加失落？妒恨？抑或莫名憤怒？其實都不必太在意，即使是鄧炳強自己，飯醉後，也要面對現實的殘酷與荒涼。

失原慾客體 化焦慮為發泄

鄧炳強不能抱着成龍來治港，要補償他的失落，除了依靠權威，中央、國安法等，便只能訴諸在法治包裝下的越軌暴力。這種暴力的意義不止於制服反抗者，或恐嚇大眾，還是一種前線警察時刻被誘發的衝動。情况就如兒童精神分析學家克萊恩（Melanie Klein）解釋，幾歲大小男孩的暴力必然指向母親，因為，這是伊底帕斯戀母情結後的症候。母親既是原慾客體，又標記着原慾的失去；小孩既渴望但又無法回到母體，還受到愈來愈多的管教以至責打，焦慮只能以咬、打、吐口水、屎尿屁等成人無法理解的方式表現，發泄在母體身上。

這便能解釋許多警察看似不可理解的行為，都是男性／雄性的焦慮反應。例如，對示威者或甚至一般市民作不必要的言語挑釁（去年6月在商場門外的「自由×」叫罵是為經典），胡椒及催淚彈亂噴（太有性暗示了），街上所有人都是可惡可怕的「曱甴」。因此，一名12歲並無示威裝束的女孩疾跑，又或者一輛車速稍快稍為貼近警察兼響號的巴士，便足夠令警察情緒大爆發。這些都提示他們，警察失去了控制這個城市的能力。整個城市由以前貼貼服服，突然被想像為時刻暴動的現場。幾天前，一名指揮水炮車的警長上庭作供，描述去年8．31的街頭狀况時，反問律師：「暴動現場怎會有市民？！」事實上，當時灣仔真的有大量市民圍觀警方這新武器。

自感「被納粹逼害」 莫名痛楚下的瘋言

如果電影中的陳家駒是違抗上司、本土味十足的皇家警察，如今的特區警察則太需要北京的權威，才能繼續當個好的特區警察。因為，警察單靠專業執法也好，失控暴力也好，不足以自救。去年的汽油彈、磚塊、弓箭多的是，能令警察暫時忘卻一切，名正言順地沉溺於以暴制暴的循環之中（當然，部分示威者亦如是）。但是，如今抗爭者已少有武器，沒有黑衣軍團上前線的大場面，於是，警察的街頭衝撞愈來愈像怪異的獨腳戲，卻又停不下來，荒誕可笑。他們的「果敢」執法，無法消除卻只會加強他們的失落感，很難一勞永逸地「雄」起來。正如打母親的男孩，自己的暴力只會反過來不斷提醒自己，的確失去了原慾客體，愈失落，便愈要不受節制的打下去。同時，我也經常看到警察雖然不再會落單「被圍」，但如雨般及來自四方八面的膠水樽與「黑警」叫罵，還是會落在他們頭上；一時間，胡椒噴霧也不知該向誰噴，場面有點狼狽。因此我們可以理解，何以三年前，警察竟荒唐地以「被納粹德軍逼害的猶太人」自居，這不是缺乏歷史常識所致，而是痛楚莫名下的瘋言或夢囈。

靠權威震懾 國家榮光下自毁

於是，崇拜權威是唯一出路。正如鄧炳強高度讚揚國安法的震懾力，令社會暴力事件減少，甚至令反對派變乖，重燃他對香港的希望及幻象。但在新幻象裏，他只能跟成龍喝酒唱歌懷舊，卻不能再讓多少香港人乖乖在戲院裏看成龍表演，他們不會在電視機前看《警訊》而不講粗口，更沒有人聽着一樣的《英雄故事》會覺得香港「繁榮安定」。一哥的手足兄弟也只會繼續在街頭忘情失控，在國家的榮光及偉大同志的腳下，讓警隊走上自毁之路。

文//葉蔭聰

編輯//馮少榮

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