木頭變出小家品 雕刻時光放輕鬆

匙羹、咖啡杯、電話座、瓶子蓋、紙巾盒、立體卡通公仔……全都是木匠Ivan Wong以木材親手製成的生活用品。2014年，他成立木工雕民wood carver workshop，之後更放棄產品設計師的全職工作，全身投入製作與生活息息相關的木製家品，以及開辦木工課程，希望更多人認識這門手藝。

「最初我只想在公餘時找點東西玩，學過陶瓷、玻璃等手工藝，但最後都是木工比較吸引我。」Ivan說，木跟陶泥、玻璃最大的分別，是它摸上去有一份溫暖的感覺，而且是一種「減化」的技巧，即把多餘的雕走，製成自己想要的形狀，可以慢慢做，毋須急於在幾小時內完成，哪管要花三五七天才能做好一件作品，但過程令人感到很放鬆。最初他一邊跟木工師傅學藝，一邊收學生，直到覺得時機成熟，便膽粗粗開設工作室，「沒有人會知道將來如何，但我覺得這門手藝有得發展」。

由木匙做起學基本功

有人可能依然認為木工是屬於男性工作，可是Ivan的學生卻以年輕女生居多，「我們做的是細木工，主要是飾物、公仔擺件、日用品，這些產品都很適合女生；有些較大年紀的學生，來到就是想學做浮雕版畫」。現時他主要開辦兩種課程，第一種是體驗班，學生可選擇製作木匙、杯子等簡單物件，每件作品需約3小時完成；另一種是為期8堂的木工手作基礎課程，同樣是由木匙做起，從中認識木雕的基本技巧，繼而學做浮雕、立體形狀，逐步磨練至更高階的技巧。

Ivan把木匙列為初學者的必學作品，「我自己並不是先學做匙羹，跟其他初學者一樣，我們一般是先學做雞蛋（的形狀）。但我覺得做雞蛋比較悶，反而做匙羹可以同時學到外雕及內雕的技巧，做完後更可成為一件實用品，又可加入自己的設計，學生會比較喜歡」。

一串「魚蛋」教看紋理下刀

記者留意到Ivan的工作室內還有很多特別的作品，當中更有一串由三顆球組成的「魚蛋」雕塑，以為這是他「貪過癮」之作，想不到那是Ivan的「教材」。「木紋有橫和直向，若在錯誤的方向切割下去，它很容易一塊一塊地裂開，不能做出我們想要的形狀。簡單來說就像斬柴時，你要先看柴的紋理，找到合適的位置後順紋理斬下去，柴才會平均地一分為二，相反它便會不規則地爆開。而我則用這串『魚蛋』的結構來跟學生講解如何觀察木的紋理，說明木雕一但下刀錯誤，便難以修補。」

松木椴木較軟 初哥輕易雕塑

材料方面，Ivan會訂購一些比較軟身的木塊如松木、椴木給初學者使用，讓他們毋須用太大力度也可輕易雕塑出所需形狀。他自己則喜歡橄欖木，其質地屬中硬度，紋理漂亮。除了訂購木塊，也會到垃圾收集站或屯門環保園收集別人丟棄的廢木，去皮、風乾、上漆後再用，實踐環保理念。

■木工雕民wood carver workshop

地址：佐敦立信大廈1樓35舖

開放時間：周一至日上午10:00至晚上10:00（須預約，最少2人開班）

1人單件作品價錢：$400起/堂（約3小時）；另設8堂木工手作基礎課程$1800

網址：www.woodworkshopcarver.com

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com