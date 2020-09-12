路由器「自動波」擴大覆蓋

對於不少1000M寬頻用家來說，當然希望無論是有線或無線連接，都用盡網絡商提供的網速。Linksys新一代Wi-Fi 6路由器MR9600便可滿足這個願望。其2.4GHz及5GHz雙頻頻段分別可提供1147Mbps及4804Mbps，就算使用一般認為網速較低的2.4GHz頻段，也能用盡頻寬。機身4條天線分佈於機身四角，信號的覆蓋範圍在無主力牆阻擋下可達3000平方呎，可同時連接超過40部裝置，想用一個路由器令全屋裝置都能無線上網，亦非無可能。

除了網速快，MR9600亦支援Mesh技術（機駁機擴大信號範圍），支援較舊的Linksys Mesh路由器；同時支援Intelligent Mesh技術，自動組建Mesh網絡功能，毋須用家自行設定，不太熟悉電子操作的用家也能輕鬆擴大信號覆蓋。另外，機體設有自動化更新軟件功能，也支援網絡隔離，可減少其他Wi-Fi信號對MR9600的干擾而拖慢網速的問題，對於環境擠迫的香港，更加有用。

售價：$2499

網址：www.linksys.com/hk