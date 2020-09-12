e新品：摺機王升級 7.6吋芒打機睇片更爽

自去年底Samsung推出旗下第一部摺芒手機Galaxy Fold之後，廠方便大力推動摺芒手機的發展，除了今年初發布了混合摺機及摺芒概念的Galaxy Z Flip，最近又迎來新一代的摺芒手機Galaxy Z Fold2。相比上一代的Galaxy Fold，新機加入更多新元素，其中外屏幕由4.6吋1680 × 720像素，一口氣加大至6.2吋2260 × 816像素，令原本只作輔助的外屏幕都可成為日常生活常用屏幕。而內屏幕亦由7.3吋2152 × 1536像素，升級為7.6吋2208 × 1768像素，更新率達120Hz，睇片或打機時畫面都更流暢。

機面機內開孔設計藏鏡頭

上一代為方便自拍，無論在機面、機內及機背均設有鏡頭，卻因此佔用不少空間，限制了屏幕尺寸。今次廠方將機面及機內的屏幕都改為開孔式設計來收藏鏡頭，將屏幕空間用到最盡。機面、機內鏡頭為1000萬像素，機背則設有3組1200萬像素鏡頭，包括超廣角、廣角及變焦鏡頭，變焦鏡頭與上一代一樣為2倍光學、10倍數碼變焦。

內外屏幕同時預覽拍攝

為了強化攝力，新機也改良了拍攝程式。當用家打開手機拍照或拍片時，可使用Capture View模式，一邊屏幕檢視最多5張已拍攝的相片或影片，一邊屏幕維持取景構圖。另外，手機的內、外屏幕都能同時顯示拍攝預覽，這個設計的好處是打開手機使用主鏡頭拍攝時，對方也能看到拍攝畫面，也更方便用家使用主相機自拍時構圖。Galaxy Z Fold2除了是Galaxy Fold的升級版，也新支援5G，因此電量消耗亦是不少用家關心的問題。廠方將電量由4380mAh微增至4500mAh，雖然不多但總好過無。

■規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 865+八核心

屏幕：6.2吋2260 x 816像素HD+ Super AMOLED（外）、7.6吋2208 x 1768像素QXGA+ Dynamic AMOLED（內）

容量：12GB RAM、512GB／256GB ROM

相機：1000萬像素F2.2（機面、內屏幕） / 1200萬像素超廣角F2.2、1200萬像素廣角F1.8、1200萬像素遠攝F2.4（機背）

體積：159.2 x 68 x 16.8mm（摺合）/ 159.2 x 128.2 x 6.9mm（打開）

重量：282g

售價：$16,998（即日起接受預訂，9月25日公開發售）

查詢：3698 4698