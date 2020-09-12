神器KO廚餘 雞骨粟米芯磨碎冲走

裝洗碗盆去水位下 蝸居也適用

要解決廚餘問題，在外國有很多方案，除了從源頭開始推廣「惜食」文化，也有一些專門用來磨碎及乾燥廚餘的家用機，能把廚餘變成種植肥料。可惜以香港寸金尺土的居住環境，製成肥料也未必適合每個家庭，把廚餘磨碎再經污水渠冲走或許更適合實際需要。今次推出廚餘處理器的是瑞士廚房及浴室用品商Franke，新推出的Turbo Elite系列便可以磨碎冲走廚餘。由於只需安裝在洗碗盆去水位下方，佔用空間不大，就算小家居同樣適用。

金屬裝置高速擊碎 不設刀片

安裝了Turbo Elite後，由洗碗盆去水位望下去便會看到一個電動磨研器，設有轉盤及兩粒金屬裝置。接好電源按下開關後，轉盤便會轉動，金屬裝置亦會不停擺動，只要放入廚餘，金屬裝置便會不停高速撞擊打碎廚餘，之後便可經轉盤上多個小圓孔排到水渠。電動磨研器內沒有刀片或鋒利的切割器，清洗時便不怕𠝹傷。驅動轉盤的摩打轉速最高達每分鐘2700至2800轉，而當感應到有過硬物件跌入，如刀、叉等，也會立即停止運作，以確保安全。

殘渣磨細減塞渠風險 設抗菌劑免腐臭

使用這種廚餘處理器，相信用家最擔心會否令排水渠淤塞。由於Turbo Elite磨研後的食物殘渣要比磨研器上的小孔細才可以進入排水渠，體積過大的會留在磨研器內繼續磨細，所以基本上不會有殘渣太大而阻塞排水渠的問題。另外，根據廠方宣稱，機內設有Bio Shield生物級抗菌劑，永久附於機體內部，能抑制細菌及微生物滋生，減少廚餘腐化變臭的問題。

雖然此機需要電力操作，但生產商特別以絕緣氣動式來設計開關鍵（以氣壓令機體開啟或關閉），以免手濕按開關掣時帶來觸電風險；另一方面，機內摩打為永磁摩打（使用永久磁鐵代替繞線電磁鐵），耗電量較一般傳統摩打低。

蕉皮脂肪黏力高不適用

記者親身試用，先後以雞骨、粟米芯及蛋殼等測試，全部都磨碎冲走，沒有殘留在磨研器內。其間磨碎的聲量頗大，但只要不是長時間啟動，也能接受。

雖然這部機讓經常入廚的用家更加方便，但使用時有兩個需要注意的地方，第一、使用時必須長開水喉，利用自來水為磨研器降溫及冲走食物殘渣；第二、磨研器對堅硬的廚餘，例如雞骨、魚骨等都能磨碎，但對於黏力較高，例如蕉皮、脂肪等，卻有可能令磨研器上的細孔淤塞或難於磨成小塊，並不適合放入機內。

今次生產商推出兩個型號，包括Turbo Elite Slimline TE-75S及Turbo Elite TE-125，內膽容量同樣為1400毫升，摩打馬力則以後者較高，但生產商指由於TE-125機體較大，因此使用時的聲響會較細。

■規格

內膽容量：1400ml

摩打馬力：0.75HP（TE-75S）／1.25HP（TE-125）

摩打轉速：2700RPM（TE-75S）／2800RPM（TE-125）

體積：158（直徑） × 386mm（TE-75S）／ 200（直徑） × 406mm（TE-125）

售價：$3380（TE-75S）／$5890（TE-125）

查詢：2510 2328

文：勞耀全

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com