沙發薯：電視上赤裸談性

性不敢說，年輕人從色情影片AV中學習性成為尋常事，像去年BBC Three節目訪問逾千年輕受訪者，便有45%人表示AV是他們主要性教育。AV扭曲失實，男性主導，有很多道德問題，所以年輕人從AV學習性自然不是健康現象。除了教育，電視就是其中一個能夠宣揚正確性知識及觀念的媒介。

歐洲電視節目普遍對性有更開放寬大的尺度，英國的Channel 4便是性節目的先鋒，一直愛製作大膽性節目，引起傳媒報道及大眾討論，像2013年的Sex Box，邀請伴侶進入一個無攝錄機的「性盒」作性愛，然後讓他們與專家分享性經驗及問題。2016年他們推出Naked Attraction，將焦點放在身體上，讓單身男女單憑赤裸身體來挑選約會對象，從而分享性知識。去年則有The Sex Clinic，出動醫生專家解決性問題及疑惑。

探索性器至男性尊嚴

認識性，最基本當然要由性器開始。性器是我們身體一部分，但由於傳統上性器被視為「私處」，所以性器自然是大禁忌。不過，Channel 4繼續打破禁忌，繼去年的100 Vaginas探討女性性器官後，今年再推出Me and My Penis，探索男性性器及masculinity（男性特質）。兩個節目均由攝影藝術家主理，透過拍攝與訪問受訪者，讓他們討論自己的性器，同時不打格不遮掩地展露性器特寫。

「男性性器是在男人身體的中心位置，象徵男性的重心。」Me and My Penis引用這句受訪者的說話作為節目的開始，十分有意思。大家總愛用男性性器來量度一個男人有幾「man」，男士通常在廁所內有意無意地偷看其他人，那話兒的大小變相成為男人的尊嚴，但究竟什麼是男性的尊嚴？這就是節目探索的主題。

其中一名受訪者出身於傳統回教家庭，視自瀆為罪孽；當他發現自己喜歡男性，更感到羞恥。除自殘外，他更用蠻力阻止自己射精，因此對身體造成創傷。另一受訪者不育，他頓感存在危機，質疑自己不再是一個男人；直至他領養第一個孩子時，無比感動，形容這是世上最美好的事——這種接近「母性」的愛與感受，原來也可以是masculinity的一種。

100 Vaginas的重心則是女性的生理，同時亦有探討較複雜的主題，如強姦或殘割女性生殖器（Female genital mutilation）。宗教總與性有着密切關係，其中一虔誠天主教徒患有陰道痙攣（vaginismus），然後她發現原來統計上有性壓抑的人會有更大機率患有陰道痙攣。另一受訪者來自索馬里（Somalia），她與超過九成的索馬里女性一樣都被迫接受殘割女性生殖器手術，大大影響她的性生活。

時代進步，我們未至於要性解放，但對自己身體或需更誠實，要認識更多自己的身體及性別特質。

文：陳Damon（chandamon.com）