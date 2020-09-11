3藝術家大談鉛筆經 黑白灰線條 畫出香港變幻

為什麼突然講鉛筆？因疫情延後的畢業展季節步步遠去，記者回想此幾年深刻的作品，印象中有不少以鉛筆作為媒介，便大膽假設鉛筆在學生間挺受歡迎。請教任教香港藝術學院的馬琼珠，她說近年的確有此趨向，其「支持者」每每帶來驚喜。「藝術殿堂」往往為油畫、雕塑、水墨天下，當代藝術亦有裝置、現成物、媒體藝術等可選，鉛筆彷彿如此不起眼，敢問鉛筆為何。

「鉛筆畫主題 沒有畫廊會要」

「我一直很喜歡畫人，畫人時很平靜什麼都不用想，在街上用鉛筆速寫。」林恩如分享其畢業作品《曾幾何時你也是得以圓滿我的那微風吧？》（2013年），繪畫多張速寫人物，並把繪畫空間內的某株植物磨成粉末混於鉛筆作畫，讓人物充滿淡淡香氣，記錄與他們共處的回憶。然而，她卻遇上一些莫名其妙的狀况：「那時很多師兄姐很擔心我，說用鉛筆畫此些主題，沒有畫廊會要，亦有如在埋沒自己，有些建議我加點顏色。」當時她沒有什麼反感，但就很深刻，並在心中留下疑問，反思鉛筆的媒介。

「我常常認為鉛筆真的可以記錄到一個人的情緒，連呼吸狀態都會影響筆觸，是極微細的。」林恩如說。柳廣成認同並接道：「是，會很忠實反映在紙上。」柳廣成從前熱愛畫日本風格的漫畫，使用行業內常見的G筆作畫，十分制式化。至2017年才銳志改用鉛筆，風格由此自成一家。事緣是他有機會到法國參加安古蘭國際漫畫節，那裏雲集日漫以外令他意想不到的風格，激發他思考手上的工具。後來他發現自己醉心鉛筆，更精準是5B、6B鉛筆，並娓娓解釋：「鉛筆分H與B，數字愈大的B型鉛芯愈軟，我喜歡筆頭軟而易消耗，因為筆頭形狀不斷地變，畫畫吓某個角度倔了，我又要因應改變。」柳廣成笑笑說，有一段時間創作動畫，一周用盡了10支鉛筆，繪製約千張畫。

「的確，物料會幫我們思考，我是很喜歡鉛筆乾的感覺，水性很流動的物料令我很不安，除跟美學有關，可能也反映我某種心理狀態，個人亦是控制狂。」馬琼珠回應說。找到一種合適的素材，就像找到一個摯友，滋潤藝術創造。馬琼珠回想自己本科不是修讀藝術，之前無上過素描班，後來修讀藝術課程才大感新鮮，但起初主要創作裝置作品，直至千禧年中後，獲機會到海外駐留，因為「想『自閉』回到工作桌獨自創作，決意帶幾卷紙及鉛筆、墨筆等」就起行，展開其畫畫（drawing）之旅。試過幾批繪畫作品，2011年個展「靜觀」選取導演小津安二郎作品《東京物語》的場景，先以噴墨列印，並在上面以石墨（graphite）作畫，可謂一次標誌性創作。石墨為鉛筆原材料，混入純黏土製成筆芯。

石墨反光成太陽

鉛筆的運用不限於「畫橙」，它的表達手法多變。鉛筆素描是學畫畫的入門，訓練線條及光暗的精準運用，務求像真為佳。然而，馬琼珠在已有影像加上石墨層次，林恩如作品結合鉛筆與氣味，可見她們用創意發揮鉛筆的個性。柳廣成則說：「素描班那種訓練是用觀察的方式去畫，我主要是用想像吧。」林恩如2018年作品《想像太陽》更把鉛筆作品「置在聚光燈下」，充分利用鉛筆的反光特質。創作正為傘後無力感充斥時，藝術家蒐集有回歸的新聞影像製作成書，主要為在位者的正面宣傳，包括50年不變等，諷刺當初好像充滿希望，卻步步朝向失望局面。她用素描石墨炭磚在畫面重複畫圈，畫得厚就會反光，並把作品置於聚光燈下，黑圈便反光成為「太陽」，而觀者掀書搖動紙張時，正正游走在光明黑暗間，甚具詩意。

drawing與painting 不同概念

「鉛筆往往有個刻板印象是用來起稿的，或者是一個未完成的狀態，而我的作品其實已經完成了，那就沒再想太多。」柳廣成說。追溯素描的歷史，舊日歐洲社會，藝術家及工匠受到委託人聘請創作畫作（painting），以筆、粉筆、石墨等起草，方便交由委託人給予意見及通過，之後製作一比一的草圖（稱為cartoon），再正式開始繪油畫過程。即是說，雖然drawing與painting中文均可稱為畫，但實則是不同的概念。簡單來說，drawing多數用筆、鉛筆等來繪畫，而painting用上顏料。至文藝復興時期，藝術家對於美學、人體至看待事物的角度有大幅改變，達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾等利用素描記錄及探索此等題材。達芬奇尤其喜歡在紙上繪出非常細小的素描，當然其drawing更涉足幾何數學、武器製作、用具等範疇，為人類追求科學的歷程留下見證。

除此等「實際用途」，古時藝術家亦以drawing探索可能。意大利藝術家Giovanni Domenico Tiepolo（1727至1804年）出自繪畫世家功架了得，遊歷歐洲為委託人工作，他亦開始主動創作「屬於自己」的作品。拍賣行佳士得一篇相關文章指出，藝術家一幅關於新約故事的繪圖The Holy Family entering Memphis，描繪聖家逃往埃及的場面，構圖有如電影場景般緊湊，而藝術家更在下方簽上姓名。須知道昔日drawing甚少有藝術家簽名，此舉代表藝術家本人對作品完成度的認可。馬琼珠認為drawing與painting發展至當代藝術，創作界線不用二分，前者可以「自立自足，有其整套傳統及演變」。

馬琼珠點出一件對其影響甚深的作品，為德國藝術家Rebecca Horn的Pencil Mask（1972年）製作一個安裝有多支鉛筆的頭套，驟眼看來有如刺蝟，戴上後透過搖動頭部來作畫，作品包含力量及痛楚的感覺。馬琼珠說：「drawing對我來說是身體經驗，剛才林恩如、柳廣成也說了，很多鉛筆要你很專注壓幾多力上去，亦關情緒事。」由極微細至極大，馬琼珠最新聯展「字裡行間」中的畫作《七頭》逾3米，上有7個奇怪黑影，以石墨枝一直刮畫完成。作品源自藝術家的街頭經歷，警察以警棍敲擊的巨響纏擾着她，她決定把警棍放大至肉身的尺寸。為完成巨大畫作，她需把畫紙鋪在地上曲着身軀繪畫，過程得與其坐骨神經舊患，以及內心的恐懼一直搏鬥。

鉛筆痕迹 被消失？被守護？

3個「鉛筆畫」藝術家的黑白灰線條，似乎也不能跟香港的環境分割，他們用此媒介，訴說這裏的小城大事。不禁令記者再次大膽設想，鉛筆與香港有何關連？回想文章起初，馬琼珠說到近年愈來愈多年輕藝術家以鉛筆為主題，一個地方的客觀環境不多不少亦有其影響。實際來說是土地問題，空間不足較不鼓勵大型畫作與雕塑，鉛筆的輕巧與實惠或吸引創作者使用，從而愈鑽愈深。馬琼珠認為，鉛筆至drawing的本質不如油畫厚重及有「剛陽」（masculine）的傳統，容許更多實驗，或在需要經常反思及質疑的年代，可以發揮不同的作用。

抽象一點，鉛筆或可代表某種城市的脈絡。在畫廊甚至亞洲國際規模的藝博會，見到香港藝術家的鉛筆作品，並列於其他地區的作品旁，往往有種微妙感覺。鉛筆是可以被消失的，但它同時帶點含蓄的不卑不亢，亦象徵年輕（兒時書寫工具），充滿永未定型的可塑度。如果鉛筆作為香港的比喻，不知你有何感覺？討論至此消失的特質，林恩如突然想起她的繪畫筆記本。

大學時期，她幾乎天天帶着自製筆記本，畫下精彩的大學生涯。誰知，早前她拿出來重讀，才發現鉛筆的痕迹都化開，印到對面的頁面，「因為沒有噴fixer（固定液）」，大感可惜。固定液是一種用來保存素描畫面的保護物料，柳廣成也忍不住「相認」：「我也是最近才開始用fixer，之前沒有理會，哈哈。」整個鉛筆的專題，最讓人在意真的就是此支fixer。這些鉛筆的痕迹，亦對應於這個城市，有什麼值得一直被守護，有什麼消失眼前但仍然存在，有什麼消失後才知沒大不了，有什麼要接力不斷畫下去？幸得一筆尚存，林恩如想了一想說：「慢慢我也想，鉛筆可以消失，其實所有東西都會消失，或者變幻才是永恆吧！哈哈，好老套。」

● 同場加映

「字裡行間」

馬琼珠、何倩彤、文美桃聯展

日期：即日起至10月10日

時間：周二至六上午11:00至晚上6:00（公眾假期除外）

地址：香港仔田灣興和街25號大生工業大廈 3樓安全口畫廊

查詢：2541 1299

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文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/張欲琪

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