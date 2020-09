職場news：疫下反思「辦公室」定位

現時疫情稍緩,以酒店級豪華裝修設計的共享工作空間The Great Room(Workplace Operator Readiness Council成員),聯同多個全球工作空間營運商及來自各行業的策略顧問,共同制定《重返辦公室》手冊,落力為會員營造良好工作環境。為了讓會員能在繁忙的工作中,依然有寓工作於娛樂的體驗,The Great Room在網上舉行一連串會員活動,聯繫更多身處不同地方的會員,並邀請各行業專家主持分享會等學習環節,啟發思考及連結志同道合的人。

The Great Room推動全新Great Minds Never Think Alike活動,雲集亞太區內各行業的領袖,分享他們日常工作與娛樂的秘訣,讓會員從中獲得啟發。會員亦可參與工作空間舉辦的集體鍛煉、冥想和其他療癒工作坊,還可享受其他福利,例如心儀品牌的獨家購物折扣等,同時滿足會員的精神、身體及營養需要。

查詢:thegreatroom.co

整理:張曉冬