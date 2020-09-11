鳳梨草莓檸檬橙 酸甜解膩 奶黃月變奏 「果」真驚喜

西西里檸檬 幽香濃郁

柑橘類、鳳梨和莓類等酸甜水果，其果味正好可平衡奶黃月的油膩感，令味道更可口。有松露女王之稱的區碧玲（Esther），其自家品牌Dolce Dolce Kitchen & Gourmet，便以西西里檸檬製作奶黃月。在幼滑奶黃中加入糖漬西西里檸檬皮，散發濃郁卻不澀的幽香，吃後齒頰留香。百味堂推出韓風柚子柑桔奶黃月餅，以出名清香的韓國柚子，配搭柑桔，清甜可口。

至於尚未正式營業的新酒店歷山酒店，卻搶先推出鮮鳳梨奶黃月餅，記者試吃覺得甚有驚喜，鬆脆牛油餅皮下，奶黃醬包裹新鮮自家製鳳梨蓉，鳳梨蓉仍保留一絲絲口感，味道酸甜，似在吃鳳梨酥的月餅般。

而奇華餅家今年亦再推草莓乳酪奶皇月和朱古力味香橙乳酪奶皇月，賣相可愛，前者入口味道像士多啤梨乳酪，後者則像橙味朱古力，各具特色。

現烤伯爵茶月餅 新鮮熱辣

果味以外，茶味也是奶黃月餅的熱門配搭，當中屬於混合茶（blended tea）的伯爵茶（Earl Grey），含獨特的佛手柑芳香，特別受女士喜愛。憑流心奶黃及流心宇治抹茶走紅的Valérie Pastry，今年推出法式伯爵茶月餅，注入伯爵茶的奶黃散發濃郁茶香。而奇華今年亦推出只限灣仔特色旗艦店出售的現烤伯爵茶奶皇月，入口溫熱，富茶味，有驚喜。

除了配搭奶黃，各款不同茶葉亦可獨當一面。歷山酒店的手工淑女伯爵紅茶流心月餅，伯爵紅茶清香，可惜流心奶味偏甜，有點蓋過茶味。九龍香格里拉大酒店中菜廳香宮新推迷你抹茶紅豆柚子白玉月餅，餅皮以抹茶製成，包裹柚子白玉，稍微加熱後，柚子融化成流心，別有一番風味。而茗茶專門店Tea WG則新增月色之光月餅，把天燈頌願茗茶葉精磨成的幼細粉末混和蓮蓉，同時散發石榴花、櫻花和玫瑰花香，層次豐富。

◆Dolce Dolce

查詢：iamhungry.com.hk

歷山酒店

查詢：https://bit.ly/3lTevVF

百味堂（K11 Art Mall店）

查詢：5206 8514

奇華餅家

查詢：2785 6066

Valérie Pastry

Valérie期間限定pop-up store

地址：銅鑼灣東角道24至26號銅鑼灣東角2樓

營業時間：9月10至30日中午12:00至晚上9:30

查詢：3565 6765

Tea WG（又一城沙龍及精品店）

查詢：2725 6930

九龍香格里拉大酒店香宮

查詢：https://bit.ly/2QUZXX9

文：陳麗斯

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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