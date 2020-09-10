先餡後皮 自製嘉麟樓奶黃月

手動或電動打蛋器、刀、叉、大碗、膠刮、焗盤（約1.5吋高）、月餅模具、毛刷

■ 奶黃餡材料（10個）：

（需提前一天準備）

奶粉40克

低筋麵粉60克

生吉士粉110克

有鹽牛油115克

砂糖120克

甜忌廉185克

鹹蛋黃40克

煉奶適量（隨個人喜好）

■ 奶黃餡製作步驟：

1. 焗爐預熱180℃，先焗鹹蛋黃約15分鐘以釋出油分，放涼後用刀或叉壓碎鹹蛋黃，並與鹹蛋黃油拌勻備用（提示：鹹蛋黃一般於街市有售，製作時預先焗好，可令其口感更乾身且帶焦香味）

2. 用打蛋器以高速將甜忌廉打至企身備用（圖A）

3. 大碗中加入有鹽牛油、砂糖和鹹蛋黃碎，攪勻

4. 加入煉奶攪成軟糊狀，再加甜忌廉繼續發打，直至沒有剩餘的牛油粒（提示：使用電動打蛋器的話，建議用中速混和材料）

5. 加入奶粉、低筋麵粉和生吉士粉，攪勻至半流質膏狀（圖6），倒入約1.5吋高的焗盤或器皿上，用大火或蒸爐以100至120℃蒸約30分鐘（提示：中途蒸約20至25分鐘時可取出查看，只要沒有再呈流質狀便可）

6. 完成後將奶黃餡放於雪櫃冷藏過夜

7. 翌日，取出奶黃餡，攪拌均勻至軟滑，切開並搓成大小均等的球體後（圖B），放入雪櫃冷藏至硬身備用

■ 月餅皮材料（10個）：

法國有鹽發酵牛油 110克

有鹽牛油 110克

綿白砂糖 85克

中筋麵粉 450克

奶粉 95克

雞蛋 2隻

生吉士粉 95克

蛋漿 2隻蛋黃及1隻全蛋

■ 月餅皮製作步驟：

8. 法國有鹽發酵牛油、有鹽牛油於室溫下放至軟化，放入大碗，加入綿白砂糖一起搓勻

9. 加入生吉士粉及奶粉，搓勻

10. 加入1/3的中筋麵粉搓勻，再加入1隻雞蛋（圖C）和另外1/3的麵粉，持續搓揉至麵糰完全吸收蛋液（提示：混合麵粉時，可用麵包機或廚師機代替手搓，但注意應用低速慢慢攪拌打勻，否則速度太快令麵糰起筋，會影響餅皮鬆脆度）

11. 加入另一隻雞蛋和剩餘的麵粉，搓揉均勻至麵糰變乾身，表面呈光滑柔軟

12. 麵糰切成10等份，搓圓並用手壓扁成月餅皮，中間放上奶黃餡包實（圖D）（皮餡比例為1:1，圖7），然後放進模具壓模（提示：如做心形月餅，搓圓後的月餅麵糰直徑要比心形模具的直徑略小一點，這樣壓進模具時可避免心形尖端位置太薄，引致餅皮爆裂；包餡時亦可沾點麵粉，以防麵糰太過黏手）

13. 將月餅放上焗盤，用毛刷輕輕掃上蛋漿（圖E），令其表面呈微微反光便可（提示：用2隻蛋黃及1隻全蛋攪勻的蛋漿，比一般蛋液更有光澤，建議用毛刷代替矽膠油掃，沾蛋漿時分量會更均勻，同時要注意避免塗上過多蛋漿，否則焗後月餅上的花紋會變模糊）

14. 先將焗爐調至280℃預熱1小時，放入月餅，以280至290℃焗約5至6分鐘

■ 小貼士

餡料冷藏再包 焗後不變形

‧ 法國牛油內有天然的活性酵母，雖然味香，但在室溫放置太久會有羶味，建議從雪櫃取出後於短時間內立即使用，完成後的麵糰後也應避免放於室溫下超過3小時，所以宜先處理奶黃餡料，才開始做月餅皮

‧ 綿白砂糖較一般砂糖幼細，可與麵糰混合得更均勻，焗出來的月餅皮亦會更鬆脆；而市面上的吉士粉，也有分為即食吉士粉和生吉士粉（需經烹調）兩種，卓師傅建議大家選用生吉士粉，味道較香濃，焗出來的月餅顏色也較美觀

‧ 製作奶黃餡的秘訣，是麵糊不能太稀，忌廉一定要打至企身，並將所有麵糊材料攪勻成半流質膏狀，蒸出來的奶黃餡才可脹起，口感也更軟滑不黏𣲷

‧ 蒸完後的奶黃餡必須放回雪櫃冷藏至硬身，因為在軟身的狀態下包餡，焗的時候會容易令月餅皮變形或爆開

‧ 如用傳統木製月餅模，脫模時只需對準模具兩邊洞口（圖8紅圈示）位置敲打桌面，然後反轉模具（背板朝上），敲打模具的頂端，月餅便能輕易鬆出。壓製前也可先用保鮮紙包住月餅，以防麵糰黏實模具，惟這樣會令壓出來的花紋不夠明顯◆

■ 同場加映

加魚膠粉 輕鬆做出流心餡

香港人好像有鋪「流心癮」，一見到有流心、爆漿的食物就為之瘋狂。雖然香港半島酒店現時沒有推出流心奶黃月餅，但對於入廚經驗豐富的卓師傅而言，做流心餡當然不是難事。今次他在訪問中分享自己的私伙食譜，教大家只需在材料中加上一份魚膠粉，便可做出美味誘人的流心效果。◆

流心餡材料：

室溫水 300克

魚膠粉 50克

砂糖 60克

做法：

1. 混合流心餡材料，蒸15分鐘後，加入40克已焗熟的鹹蛋黃，用攪拌機一同打碎，放入雪櫃冷藏成啫喱狀

2. 取出流心啫喱（約200克 )， 用手搓成膏狀，放回雪櫃1晚待用

3. 準備70克奶黃餡

4. 用手將流心奶黃包裹在奶黃中間，便可做出餡中餡的流心效果

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