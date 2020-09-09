美祿、煉奶玩變奏 港式雞尾酒 入樽送上門

創辦瓶裝雞尾酒的主意來自洪嘉傑（James），他發現年輕人似乎不太喜歡飲酒，比起去酒吧，他們更喜歡在家與三五知己聚會，於是突發奇想：「平時在私人地方聚會，大家喝得最多就是啤酒，或者紅酒白酒，為什麼不能喝雞尾酒呢？」坐言起行，James馬上與有十多年經營飲食業經驗的林德君（Ted）拍檔。

打破經典 融入亞洲香港元素

Ted是幾間餐廳酒吧的老闆，也是愛酒之人，6歲時還偷飲媽媽用來拜神的酒，是名副其實的「酒鬼」。他對雞尾酒情有獨鍾，也常去世界各地試飲。Ted找來曾奪調酒比賽冠軍的年輕調酒師陳俊生（Sonic）合作，3人一拍即合成立「Ping」。James原本是產品設計師，Ted熟悉飲食業流程，而Sonic擅長配搭不同酒品與食材，他們從試味、包裝設計到生產均親力親為，只用了半年多就成功把產品推出市面。

雞尾酒最令人沉迷的地方，就在於它沒有框架，可有千萬種變化：由最簡單的gin & tonic，到由vodka、tequila等調出來的長島冰茶，任何人都可以發揮無限創意。他們推出6款雞尾酒，除了一款是經典雞尾酒Negroni的小變奏，其餘都是全新調配的原創口味。「做經典雞尾酒很容易，有現成的食譜，味道一定不差，但這樣沒有意思。把自己拘泥於『經典』，根本就與雞尾酒背後的精神相違背。」Sonic本身也有種「使命感」，想做一瓶屬於香港人的雞尾酒。「傳統雞尾酒都是歐美國家的產物，我也想嘗試把亞洲、香港的元素融入其中，然後發揚光大。」

James說，Sonic就像個科學家，用調酒師的專業和創意，把團隊異想天開的點子呈現出來。3人構思雞尾酒主題時，從身邊熟悉的味道出發，嘗試把日常生活與酒精結合起來，「我一下就想起美祿、阿華田之類的飲品，幾乎每個香港人都飲過」。童年回憶搖身一變成大人限定的飲品，美祿搭配麥芽威士忌和茶走用的煉奶，讓酒身變得更濃稠順滑，奶香十足。他們甚至想過創作麻辣火鍋和臘味口味的雞尾酒，不過因味道實在太特別而作罷。

調製瓶裝雞尾酒，除了要精準平衡酒的甜度、濃度，另一個難題是照顧不同人的口味。Ted品酒經驗豐富，對酒的口感要求頗高；James則形容自己的口味偏大眾化，不喜歡烈酒辛辣的感覺。兩人就像是站在天秤的兩側，由Sonic負責拿揑中間的平衡，怎樣讓普羅大眾愛上雞尾酒味道之餘，又能滿足酒客們苛刻的味蕾，着實是一大考驗。

最少試味10次 平衡三大標準

Ted說，每款酒試味最少試10次，經常飲到酩酊大醉才結束。「一杯好的酒有3個要素：balance（平衡）、intensity（濃郁度）和purity（純度），沒可能一下就達到這個標準。所以每次試味都是在把酒的質素一點一點提高，直到能出售為止。」Ted笑言自己非常「腌尖」，讓Sonic「吃了不少苦頭」。Sonic聳了聳肩，半打趣地回應：「這也沒有辦法啊！」

Sonic是全職調酒師，研發期間，他每日最少花3小時試味，感覺差不多才把樣辦拿給Ted和James評價。Sonic視此為很好的挑戰：「自從開始做這個project就沒放過假，星期一至日都喝得醉醺醺。不過很開心，因為能為自己的夢想努力，當客人話番畀你知隻酒好好飲，看見自己的創意有人欣賞，就覺得值得。」

鮮果汁、奶製品調酒 保鮮期約1周

最近不少傳統酒吧也推出瓶裝雞尾酒，那Ping又有什麼不同？Sonic指，大多酒吧的瓶裝雞尾酒口味以經典雞尾酒居多，而且酒精度數高，儲存期長，主要讓因疫情不能親身來光顧的客人在家過口癮。相反，Ping雞尾酒含有新鮮果汁及奶製品，加上沒有添加防腐劑，保鮮期只有約1個多星期。Ted說，雞尾酒在收到訂單後才會開始製作，盡力確保送到客人手上時是最新鮮的。

James強調，瓶裝雞尾酒並非想取代實體酒吧，而是希望為大眾提供多一個選擇。「去酒吧喝酒，買的不止是手上的飲品，還有那裏的裝修和氣氛，甚至包括欣賞整個調酒的過程。我們只是想讓喜歡在家飲酒朋友享受一杯高質素、層次豐富的雞尾酒，回家飲不代表酒的質素就要跌watt。」

雞尾酒背後代表的文化就是自由、隨性，打破傳統，最重要飲得開心。Sonic說，瓶裝雞尾酒並沒有固定的喝法，客人可以隨個人喜好創作新飲品。「假如覺得酒太濃，可以加冰，或者加梳打水稀釋，口感會更清新。另外，我們調的2號酒Berries Garden本來就有些藍莓果肉，如果再加些鮮橙和梳打水，就能變成sangria（西班牙水果酒）。」若想再為雞尾酒加些層次，6號酒Lemon Tart可加消化餅碎，4號酒Smoked Negroni就可以加朱古力碎，襯托出咖啡和苦酒中的堅果味道。

「或者可以加些陳皮呢！」James突然插了句嘴，邊說邊大笑，「我們也想大家發揮自己的小宇宙，然後再跟我們說有什麼好的搭配。能和客人有互動，這就是雞尾酒有趣的地方」。

■Ping

查詢：6015 8256

網址：www.ping852.com

註：每支雞尾酒售價$68，可在網站或WhatsApp下單，滿$400免費送貨

文：沈晴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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