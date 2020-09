潮牌聯乘 「疫」市突圍

A.復古印花重塑1980s高筒鞋

有時某些品牌的聯乘創作,也像重溫品牌歷史。洛杉磯街頭品牌Fear of God Essentials的主理人Jerry Lorenzo,經常與Converse合作,熟悉品牌經典鞋款。繼上次以Chuck 70作藍本後,今次選用他年輕時鍾情的復古鞋款Skidgrip。設計師向來傾向簡約風格,為重現鞋款本身的1980年代風格,在是次聯乘中特別採用豐富的色彩搭配,鞋面的大膽復古印花圖案,特意向1987年高筒Skidgrip的風格致敬。

Converse × Fear of God Essentials高筒Skidgrip $1099(品牌提供)

C.邀請猿人報時

要數最百搭的鐘表品牌,相信非Swatch莫屬。這一秒,可以跟藝術家合作,將腕表變成微型畫作;下一秒,可以跟「猿人」拍檔,將腕表化成潮流恩物。繼去年與Bape推出首個聯乘系列後,今年雙方再度合作,同樣以47毫米直徑表殼的Big Bold系列為藍本,並注入Bape的標誌迷彩圖案元素,設計出黑、白、灰3款配色;細節上則保留了上次聯乘採用的猿人頭指針,以及於表圈印上世界各大城市名字的設計。

Swatch × Bape Tokyo Black Multi Camo腕表$1200(品牌提供)

D.街頭潮流鼻祖再發功

有人說,人愈大愈感覺時間過得快,對於追逐新事物的潮人來說尤甚。早在2000年,Nike × Stüssy已推出過首對聯乘波鞋,轉眼20年過去,他們帶來全新聯乘系列,以加州海岸為靈感,除了兩款Nike Air Zoom Spiridon Kukini聯乘鞋款,還有一系列服飾如運動外套、長褲、短褲、T恤、漁夫帽及拖鞋。

Nike × Stüssy漁夫帽$410、男裝沙灘褲$999 (品牌提供)

E.神級合作第二波

這陣子,每當聽到「第一波」、「第二波」等字眼,總令人心驚,不過這個「第二波」卻令潮人為之躍動!說的是Louis Vuitton × Nigo的LV2系列。Virgil Abloh與Nigo兩人透過各種角度審視Louis Vuitton過往的文化經典脈絡,並將時尚與街頭融合的層次提升。系列包括一款N-2B飛行員外套,除了注入經典的皮草飾邊帽兜設計,還加上Nigo炮製的LV MADE字樣與富士山圖像。配飾方面,則有一系列Louis Vuitton字樣戒指及手鐲,大玩街頭logomania特色。

Louis Vuitton字樣戒指$5650(品牌提供)

F.意國工藝復刻經典波鞋

不得不承認,Miuccia Prada是具備前瞻視野的設計師,即使榮休在即,把Prada王國交到Raf Simons手上,她也預先為品牌鋪路,近年積極發展年輕人市場,找來adidas推出聯乘系列便是一例。去年面世的Prada for adidas限量系列,甫亮相就引起關注;今年即使在疫情下推出新作,依然成為焦點所在,搶盡風頭。

這次的聯乘系列,主打奢華版的Superstar鞋款,並標榜於Prada意大利鞋履生產廠房製作,大賣品牌頂級工藝。有別於去年推出的全白款,這次以3種不同配色登場,包括黑白、全黑色,以及鍍銀配白色。設計保留Superstar標誌的橡膠貝殼鞋頭,三間條紋,鞋跟上的三葉logo,鞋側燙印Prada標誌及Made in Italy字樣,極簡主義的設計,更有傳鞋款設計是出自Raf Simons手筆。

Prada for adidas Superstar運動鞋 $3950(品牌提供)

G.高級皮具一洗「老」味道

曾幾何時,高級珠寶品牌推出的皮具,總洗不去那陣「老」味道,款式僅屬「長輩級」使用。Bulgari就決心改變此形象,經常找來年輕的話題設計師合作,繼Alexander Wang後,又與配飾品牌Ambush的創意總監Yoon Ahn合力創作限量版系列Serpenti Through the Eyes of Ambush。Yoon一改以往Bulgari華貴優雅的風格,換上鮮艷的熒光色調,包括鮮藍色、紫紅色及鮮綠色。而由她操刀的全黑設計,亦前衛過人,特別以具光澤感的亮面皮革製作,更能襯托當中的金屬蛇頭。

Bulgari × Ambush三圈Serpenti手鐲$3700(品牌提供)

H.泰式幽默融入家中

看泰國電影或廣告,不難感受到泰國人的幽默。在爆笑過癮的故事情節中,卻又不忘向觀眾表達出自強、關愛的信息——在漫長抗疫日子中,正需要這股正能量。泰國時裝設計品牌Greyhound Original的設計概念輕鬆有趣,經常帶來神來之筆的創意,與IKEA合作的SAMMANKOPPLA家具系列,靈感來自回收、再利用及創意改造,當中一款看似隨意擺放在椅子上的「連帽衣」,其實是椅套,設計極具玩味,當中還配有口袋設計,方便收納遙控器或手機,細節中盡顯幽默本色。

IKEA × Greyhound Original連帽衣外形椅套$249.9(品牌提供)

I.獨特二人組玩創攀岩服飾

The North Face的戶外服飾,雖然功能和實穿兼備,卻總是欠缺一點點壞男孩氣息。品牌找來洛杉磯街頭品牌Brain Dead合作,相信正是看準其主理人Kyle Ng與Ed Davis的獨特品味。二人興趣相投,均鍾情次文化、藝術、punk rock、cult film,甚至「怪雞」事物;跟The North Face合作的第2個聯乘系列中,Brain Dead選擇從攀岩運動擷取靈感,除了在經典外套中加入他倆的招牌式頭顱logo,更為一款用作擺放攀岩粉筆的尼龍袋,換上鮮艷用色,把毫不起眼的實用設計變成潮味十足的item。

The North Face × Brain Dead攀岩粉筆尼龍袋$490(品牌提供)

