家庭有教：幫助幼兒在家學習

關上電視 避免幼兒分心

為幫助幼兒集中精神，家長可以盡量為幼兒安排一個固定的學習地點，並使用電腦（而非手機或平板電腦）上網學習。為避免幼兒在學習過程中因為環境誘惑而分心，家長可以關上電視、收起玩具和不需要的文具。家長亦可以在幼兒的書桌上貼上視覺提示﹙如：「眼睛望老師」、「雙手放桌面」﹚，提醒幼兒，就算是網上學習，教師和家長都對幼兒有所期望。在學習地點加上綠色植物，則可以幫助幼兒快速「充電」。

幼兒在家學習，其中一個令家長煩惱的情况，就是用了一整天都完成不了一份簡單的工作。家長可以在幼兒開始工作前，與他們（特別是K3至初小的幼兒）討論究竟要多久才可以完成一項工作，之後放一個時鐘在桌面，讓他們「看見」還剩下多少時間。家長亦可以與幼兒討論在工作過程中可能出現的阻礙，幫助他們「預早計劃」，重點是與他們一起計劃如何處理這些阻礙，例如：

媽媽：「你覺得什麼事情會令你的工作速度變慢？」

幼兒：「中途覺得很悶。」

媽媽：「如果你中途覺得很悶，就自己跟自己說：『只要我完成工作，就可以得到貼紙﹗』」（媽媽可以把這句子寫出來，貼在書桌上作為視覺提示）。

把短片與生活連結

在幼兒階段，五感探索和真人互動是不能取代的學習途徑。所以，就算學校已經為幼兒安排了預先錄製的主題短片，家長都可以盡量與幼兒一起收看，並幫助幼兒把當中內容與真實生活連結起來。例如，幼兒看了一段關於獅子的主題影片，家長可以和幼兒討論獅子和花貓的相似之處，亦可以與幼兒用顏色筆在紙上畫獅子，用玩偶與幼兒扮演「獅子王歷險記」。

如果家長要外出工作，未能在家與孩子一起網上學習的話，家長可回家後問幼兒今天學了什麼，邀請他們通過對話、畫畫、唱歌、角色扮演等真人互動，與父母分享教師在網上教學的內容，讓幼兒通過真人互動，重溫和鞏固網上所學。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第310期]