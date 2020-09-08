升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 女兒好動喜歡出外跑跳，有很多玩具時便容易分心，但亦能自己安靜看圖書（只看圖畫）。家中語言為粵語，女兒「轉數」慢，記性不強，但記圖畫很強，中文字記不到，屬怕醜型。想知道學之園幼稚園（英普班）還是根德園幼稚園比較適合？升小時希望參加自行派位和大抽獎，但只有首名子女及適齡分，首選九龍塘官立小學。

答◢ 一般幼兒記圖畫比文字強，如果要在兩所比較重視成績及升學的幼稚園揀一所，學之園可以「秤」先一些。九龍塘官小在41校網去年排名第2，很受歡迎，最好手持20分，而你女兒有15分，可博但不穩陣，如果你住在41校網，還有統一派位甲、乙部兩個大抽獎機會；若住在其他校網，便只可寄望叩門了。

■逾九成機會入馬頭涌官小 何需再揀?

問◢ 家住89網，兒子重讀K3做超大B，將參加2021/22年度小一派位，本人是馬頭涌官立小學校友，自行階段有20分，另外本區心儀聖公會馬鞍山主風小學、馬鞍山靈糧小學和保良局雨川小學，就升英中比率最高來說，應怎填自行和甲一、乙一部分？

答◢ 你是馬頭涌官立小學校友，在自行分配階段有20分，已有九成多機會入到了，又何需打聽怎樣填自行和統一派位甲一、乙一呢！替兒子報母校有兩個好處：一是毋須困擾於如何填甲、乙部派位，二是該小學聯繫伊利沙伯中學，這是一間英中，你心儀的另外3間小學則無一所有聯繫中學。加上那3間小學排名很高，你選它們只有15分，取錄機會甚微，為何捨易取難？若一定要揀，在自行分配時較有機會的是沒有宗教背景的雨川小學，如果想博叩門便把該校填在甲一和乙一吧！

■北角官小較易入 遠景也較佳

問◢ 本人居住在16校網，附近較心儀的學校有培僑小學及聖公會柴灣聖米迦勒小學，若自行分配學位計算只有15分，較遠的14校網如北角官立小學（英皇道）則有20分，應如何選擇？

答◢ 論易入程度，3所小學中，較遠的14校網北角官立小學（英皇道）排第一，培僑小學排第二，柴灣聖米迦勒小學排第三。北角官小在14校網中排行第三，有機會升上英中筲箕灣官立中學。培僑小學去年在16校網中排名第八，亦有機會升上培僑中學及培僑書院。柴灣聖米迦勒小學在16校網排名第五，沒任何聯繫中學，如果不計較遠近，選北角官立小學（英皇道）吧，比較易入，遠景也好一些！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第310期]