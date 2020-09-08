親子筆陣．玩創校長：取消呈分試 比取消科舉更難

呈分試對小學生之重要，在於這合共3次考試的成績（小五一次、小六兩次），會經就讀學校呈報上教育局，作小六生中學分配學位之用。今年6月第一輪復課之時，小五生正接受第一次的呈分試，但疫情之後突然惡化，教育局亦宣布停課，導致不少學校的呈分試考了一半都需要取消。作為學校，當然會收到不同家長的聲音，有的說應該及早取消，以免學生在上課途中，或在學校人群聚集時交叉感染；有些家長則認為，無論如何也應該讓學生完成呈分試，好讓大家的精神壓力不要這麼緊張，更不用在整個暑假中，家長也要和學生繼續溫習呈分試的內容，令整個家庭都喘不過氣來。

改變既定系統規則 帶來什麼衝擊？

大家平心想想，討論疫情期間應否繼續呈分試，其實難有對錯定斷，意義不大；更值得反思的是，假如香港真的因疫情或其他情况，需改變一些既定的教育系統及規則，例如取消小一入學、呈分試、中學文憑考試（DSE）的話，會帶來怎樣的衝擊？

家長由孩子3歲開始，便為他們報讀面試班，經歷多次的模擬練習，為的就是要準備K3的小一面試，升讀心儀小學；小五生花了幾年時間，無限做補充練習，每天放學趕去補習，為的就是要面對呈分試，考進心儀中學；到了中學苦讀6年，來到中六最後一年面對一次定生死的DSE。如要取消的話，我們的年輕人又如何進入大學？

教育本質 需與時並進

人類歷史總是在重演，起源於隋代的科舉制度，是一種通過考試來選拔官員的制度，同時讓取得了功名的讀書人免除差徭、見知縣時不用下跪、知縣不可隨意對其用刑等，給予讀書人改變人生及家庭命運的一個重要機會。不過，科舉制度最終被廢除，並非因疫情緣故，而是歷年來一直沿用「四書」、「五經」、八股文出題，內容太「離地」，為人所詬病。最後經袁世凱奏請慈禧太后後，在1905年以光緒帝名義廢除了科舉。從這個歷史片段可見，教育的本質，必須與時代接軌而作出交替的變化。

「書中自有黃金屋」這句由小念到大的說話，又是否反映着我們的華人文化，一直視教育為「脫貧手段」？科舉制度的興衰告訴了我們，假如時代不斷變更，新常態不斷交替，教育制度其實必須與時並進，並為世界而隨時改變。如果香港人所關心的「教育」，只剩下一關又一關的考試，卻失去了預備孩子進入未來的責任，我們的下一代又會變成怎樣呢？

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

[Happy PaMa 教得樂 第310期]