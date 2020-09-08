教師+TA 網上補課 助追趕學習進度

他分享經驗，需要個別支援的學生，會由特殊教育需要支援教師伙拍TA一起跟進，透過視像來訓練。至於其他非IEP個案、但學習能力稍遜的學生，班主任、科任導師或TA，會於下課後以小組形式跟他們補課。「暑假時，我們的導師也有替學生在網上補習，希望孩子盡量吸收多些，不要滯後得太多。」惟呂錦強強調，家長的功勞也很大，「很感恩我們這班SEN孩子的家長，大部分都可以陪同小朋友一起上課、做訓練，他們的角色很重要」。

「原班升級」更易適應新學年

有鑑於SEN學童需要較長時間建立關係，因此新會商會學校一直採取「原班升級」的制度，包括班主任、TA和所有同學，由一至六年級都是「原班人馬」。呂錦強相信這個安排下，在無法面授課堂的新學年，也起到穩定人心的作用，「好處是導師很熟悉學生的脾性狀况，跟家長亦有默契，省卻了重新了解、重新溝通的時間；對SEN孩子而言，哪怕我是校長，他們都不會『畀面』聽我講，唯有跟他們熟稔、關係密切的人，小朋友才願意接受教導」。

[Happy PaMa 教得樂 第310期]