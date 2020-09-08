特別支援：視像輔導講故事 遙距特殊教育新常態

文︰沈雅詩

大埔浸信會社會服務處正為本港14間小學提供駐校社工服務，該處社會服務協調主任吳健文透露，縱使上學年停課初期，有很多講座、活動都要臨時取消，但個案跟進的工作一直沒有間斷，「我們嘗試用不同形式做輔導，包括用視像，亦有用電話，有部分個案則約返學校處理」。

他笑言，社工在學院只接受過面對面輔導技巧的專業訓練，如何把技巧網上化，大家也是摸着石頭過河，從抗拒到嘗試，不少同工都需要跨越心理關口。但累積了大半年的實戰經驗，他認為並非不可行，「以往的遊戲治療、藝術治療，又或者借用繪本、桌遊等工具做輔導的，在現行科技配合下，一樣可以在網上輔導，只要鏡頭對準孩子，他又願意跟着指示去做便可以」。

上網課更易聯繫家長

反之，家長配合才是關鍵。「以往都在輔導室內做這些工作，孩子感覺很安全；但現在身處客廳，跟爸媽在一起，能否暢所欲言，小朋友會有較多顧慮。」他又補充，視像輔導亦有其好處，「以往不是每個個案也會做家訪，對孩子的家庭實際狀况，我們未必掌握得很清楚；但現在透過視像鏡頭，反而可了解到家庭的親職模式、互動情况，家居環境是整潔還是混亂。有需要時，甚至可直接在鏡頭前聯繫家長，較以往每每要約家訪，或相約家長在學校見面，都更容易處理」。

支援SEN學童，亦是駐校社工的重點工作，「今年的上學模式經歷太多變化，突然停課、視像教學、半天復課，又突然提早暑假，轉眼再來網上開學，對適應能力較弱的自閉症學生來說是極大的震撼，他們會感到很不安；加上他們待在家的日子實在太久了，行為表現會或多或少倒退」。因此，在開學前，吳健文跟一班同工都馬不停蹄，不斷透過視像跟SEN學生綵排上學流程，希望幫助他們重新掌握學校常規，包括虛擬課室的常規。

網上問功課 協助讀障ADHD童

由於今個新學年，不少學校對網上教學都採取更積極的態度，學生不能再悠悠閒，吳健文遂立即籌組「網上問功課」、「網上功輔班」，以回應弱勢學童的需要，「大部分學校也明言，開學後一定會給功課，而且功課量不會比以前少。但問題是，現在不論是區本或校本的功課輔導班都全部暫停了，對一班有讀寫障礙，又或是ADHD（專注力不足／過度活躍症）的小朋友來 說其實很慘，所以，我們就要想辦法去補位」。

疫間新任務：化解親子困獸鬥

疫情之下，社工另一任務，就是要化解親子間的張力，「我們知道在這段期間，不少家庭都多了摩擦，一來是為學業，二來長時間困獸鬥，大家都辛苦，三來不少家長正面對失業或就業不足的問題，經濟壓力也影響了心情。因此，社工其中一個角色，就是要為他們在家庭裏製造多些正面經驗」。他透露，前陣子曾舉辦網上親子歷奇日營，反應不俗，「用筷子、橡筋、膠匙、乒乓球，在家一樣玩到『羅馬炮架』」。新學年，該處則會創設「幸福繪本館」，每天下午3:00至3:45，由社工、語言治療師以視像會議講故事，鼓勵家長和孩子共享親子共讀時光。

彈性座椅搬回家 助學生集中

聖文德天主教小學有4名社工，支援全校約七分之一的SEN學童，校長張偉菁以「痛心」來形容這班學生的處境。「我們有足夠的社工人手，但奈何現在幫到的地方不多。家庭背景好的學生，尚且有父母在身邊協助學習、做訓練；但家庭背景較弱的，今年對他們來說，其實是『空白』的！」

「陽光電話」 了解學習進度

她解釋，隔着熒光幕，SEN學童是否專心上課，有沒有「遊魂」，教師未必察覺得到。以往跟他們建立好的課堂規矩，一下子全部都沒有了。張偉菁預計，若稍後恢復面授課堂，所有訓練都要從頭來過。

談及新學年的應對工作，她透露早於8月中，該校社工已逐一致電所有SEN學童的家長，了解孩子狀况、家中電腦設備是否齊全、家庭經濟環境等；新任班主任也撥出「陽光電話」，跟學生聊天、預告上課情况。而新學年，校方也計劃沿用上學年停課時的關顧方式，每兩星期由班主任致電SEN學童的家長，了解學生的學習進度，同時記錄孩子交功課的情况，有需要便轉交科任導師或社工跟進。「我們十分鼓勵家長，如果覺得真的難以推動SEN子女做功課，便把孩子帶回學校，由社工處理。上學年停課期間，我們也邀請了10多名學生回校接受輔導。」

值得一提的是，聖文德天主教小學是全港首間仿效歐美，設立動感教室（kinesthetic classroom）的學校，個別班房使用彈性座椅（flexible seating），讓有需要的學生可「郁身郁勢」上堂。雖然這些經專家設計的椅子價格昂貴，但校長也大方地借給孩子回家使用。「如果他們覺得坐這些椅子上Zoom課堂會舒服些，我歡迎他們借用。這刻大家都沒辦法，唯有能力做到的，就盡做。」

[Happy PaMa 教得樂 第310期]