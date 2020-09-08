熱成像邊量體溫邊拍照 人臉偵測快速探熱 防走漏眼

熱成像溫度探測儀不像紅外線探槍般，檢測員毋須與訪客近距離接觸，減少受感染風險，而且可以同一時間探測多人體溫，提升檢測效率。到底何謂熱成像？

熱成像呈特定顏色 反映體溫

熱成像（thermal image）其實是一種基於紅外線（infrared）的影像技術，呈現特定顏色來反映溫度。紅外線跟可見光一樣，屬於一種電磁波，波長介乎750納米至1毫米之間，人眼不可見。雖然肉眼無法看見，但人體與其他生物及物件，時刻也會放射出不同強度的紅外線。

香港大學計算機科學系副教授黃君義表示：「從物理角度而言，任何物體溫度只要在絕對零度（零下273.15℃）以上，表面就會放射出紅外線。溫度愈高，放射出的紅外線波長愈短；溫度愈低，波長則愈長。波長從短至長分為：近紅外線、短波紅外線、中波紅外線、長波紅外線及遠紅外線等5類，人體體溫發出的紅外線主要屬於長波紅外線（long wave infrared）。」

吸收紅外線 轉化電流計算溫度

熱成像溫度探測儀的運作原理跟一般數碼相機相似，數碼相機的感光元件中，每一像素接收可見光波長，並把光線能量轉化成電流，相機再通過電流量來計算出三原色（紅、綠、藍）的光暗。黃君義說：「熱成像溫度探測儀的『輻射熱計』（bolometer）類似相機的感光元件，它吸收物體發出的紅外線後轉化成電流，電腦通過電流量計算出溫度，再以預設顏色（稱為偽彩色pseudo-color）呈現，成為一幅『熱成像』。」由於代表溫度的顏色可由生產商決定，因此不同品牌探測儀在同一溫度下，或會呈現不同顏色。

熱成像溫度探測儀類別

市面上常見的熱成像探測儀主要分為2類：

1. 單鏡頭

只有熱成像鏡頭，沒人臉偵測功能，如畫面出現發熱電器，或有人拿着熱飲或熱食則會產生誤判，需要檢測員專心留意畫面。

2. 雙鏡頭或多鏡頭

除了一般正常拍攝鏡頭，還有一個或以上的熱成像鏡頭，增加可視角度。系統具AI人臉偵測功能，當偵測到人臉額頭溫度異常，可立即發出警報及截圖存檔。原理是系統同一時間拍攝一般相片及熱成像相片，經電腦辨識，偵測畫面中人臉額頭位置，再配合熱成像畫面及溫度數據，電腦便得知畫面上的人的體溫，並在相關位置標示出來。

須拍攝人臉 存私隱外泄風險

具人臉偵測的熱成像溫度探測儀，好處是不會「走漏眼」，亦不會因畫面出現高溫食物而「誤判」。不過，由於必須拍攝人臉照片，而相片可隱藏不在電腦顯示出來，令很多市民在不知情下被拍攝相片。如儀器擁有者不當處理這些人臉相片，增私隱外泄風險。

由於具人臉識別功能的探測儀，或涉及收集個人資料，香港個人資料私隱專員公署在官網指出，於疫情大流行期間，社區公共衛生及安全是政府及普羅大眾的首要關注點，但這不代表資料使用者可因應疫情而肆意收集個人資料。收集及處理到訪者個人資料，應只限於與公共衛生相關之事宜。與此同時，處所營運者應致力提高透明度，清晰解釋如何使用和保障個人資料。除非得到相關人士同意，或《私隱條例》下豁免適用，否則處所營運者不得將收集而來的個人資料披露，或作其他用途。

■專家意見

黃君義（香港大學計算機科學系副教授）

文：李佩雯

統籌：蔡永中

編輯：林曉慧