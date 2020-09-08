無酒精低卡 不易致「啤酒肚」

香港出售的低酒精或無酒精啤酒，罐身或瓶身會貼上營養標籤，熱量多少一目了然，為何一般啤酒卻欠缺營養標籤？蔡少薇解釋：「因一般啤酒酒精濃度超過1.2％，根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，此類飲品獲豁免遵從營養標籤規定而不用貼上標籤。由於產品沒有營養資料參考，令人容易忽略熱量。」

長期攝取酒精除了有可能變胖，亦增加罹患慢性疾病，如肝硬化、高血壓性心臟病，甚至癌症的風險。蔡少薇表示：「酒精被國際癌症研究機構列為『對人類致癌』物質，可引致大腸癌、乳癌、肝癌等。飲酒愈多，風險愈高。」低酒精啤酒由於酒精含量低，可減低因攝入酒精而引致的相關疾病風險。