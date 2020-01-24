吾生有杏：院長醫生周記（114）：人間有情

早兩天偶然在書架上找到一套1990年代的港產電影《年年有今日》。這並非一套票房冠軍或家傳户曉的作品，電影的故事很簡單，概念也脫離現實，但卻有值得品嘗的味道。作品改編自舞台劇，故事發生於1960年代，男主角梁家輝是一名有婦之夫，因颱風溫黛襲港而滯留大嶼山，認識了即將結婚的女主角袁詠儀。他們於狂風暴雨的晚上一夜訂情，雖然第二天感到後悔，但卻約定了「年年有今日」，相約每年於大嶼山那間出租屋重聚。縱使兩人平日活在截然不同的世界，但此後的數十年，兩人卻排除萬難，每年在這天相會。這一年一度的約會已成為他們的習慣及最期待的日子，當中亦因此鬧出不少笑料。他們沒有擦出任何生活的火花，卻發展出一段細水長流的愛情。電影情節橫跨了30年，帶出了不同年代的社會畫面及男女主角的心路歷程，也有不少令人唏噓的天王巨星如李小龍、張國榮等穿插其中。

「少為無聊事爭執，認真看你眼中世界」

曾經閱讀過一些文章，當中提到幸福對每個人的定義都有所不同，很欣賞以下幾段文字：「塵世間不是每個相遇都有美滿的結局，但無論道路如何崎嶇，在途中總會拾得到一些你的幸福碎片，即使緊握在手裏會被割損滲血……」「人生路上我們會有不同的經歷、體驗和感受，我佛雖說一切唯心造，但亦只有人的心，才能真正擁有這塵世間的一切……」

在現實世界裏，這些電影情節也許不會出現，但對着能與我們每天相聚的家人及至愛，可否想過這是何等值得珍惜的緣分？曾有人這樣說：「如果可以再活一次，我想多和你相聚，告訴你對我有多重要，少為那些無聊事爭執，多認真看你眼中的世界，多聆聽你的意見和感受，多愛你一點。如果，我可以再活一次。」

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮