網上開學 注意屏幕後情緒

本周四（9月10日）是世界防止自殺日。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心（CSRP）2018年數據顯示，本港15至24歲的青年自殺率為每10萬人有9.5人。每逢新學年師長都特別緊張，擔心開學壓力、校園欺凌等影響學生情緒，出現輕生念頭。香港教育大學幼兒教育學系講座教授、兒童與家庭科學中心總監鍾杰華指，輕生議題複雜，涉及多重因素，與社會環境轉變、心理和生理因素有關，例如疫情、家庭爭拗、工作困難、自信心低、藥物等都有影響。

授課形式轉變 或擔心升學感壓力

今年網上開學，情况會否不一樣？鍾杰華相信，大、中、小學生經過幾個月來的網上課堂經驗，新學期再次網上開學已早有準備，壓力可能比初時低。而英國《衛報》報道，日本在今年4月（當地在4月開學），自殺率較去年同期大跌20%，估計與疫情下減少上班上學有關。

但是，面對未知的校園生活，難免會感到壓力。「不論是哪種授課形式，學生都需要適應開學的種種轉變，有一定的壓力，多多少少會有情緒出現。」香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心主任何永雄補充，新學年暫時繼續網上授課，學生面對的壓力因人而異。不嚮往校園生活、朋輩關係一般，甚至在學校是被欺凌的一群，網上授課讓他們的壓力減少；另一邊廂，重視學業的學生，或擔心授課形式轉變會影響學習和升學，造成心理壓力。

透過屏幕 難看表情評估情緒

另外，教師不能面對面見學生，要評估他們的情緒有一定難度。「教師對着屏幕，分開廿幾三十格，每格仔的大小幾厘米乘幾厘米，不容易察覺到學生的表情和反應。」何永雄認為，網上遙距教學令專注力較弱、支援需求較高的學生特別容易受忽略；加上每節課堂時間不多，難兼顧教學和學生的需要。「以前可在課外活動期間接觸學生，了解他們的情緒狀况，但疫情下，這些機會已不復再。」他建議教師在課堂以外，花點時間與學生網上交流，聊聊生活近况，從中了解學生的情緒。

更新教學法 增匯報分享

要留意每個學生的需要，網上教學比傳統授課更困難。不過鍾杰華表示，網上學習雖有其限制，但可以透過不同的教學方法改善。例如為高小至中學生提供自學時間，然後在堂上匯報，由學生分享他們的看法，既可了解學習進度，亦有助評估個別學生的情緒表現。高年級學生適合小組學習，最多3人一組，並匯報討論結果。「要改變傳統教法，應給予同學多些機會分享，而教師的角色是讓他們從不同角度看觀點。」即使課室轉到網上平台，亦不能失去同學互相交流的機會。

安排朋輩互動 分享生活心情

不論幼稚園還是大學生，建立朋輩關係都很重要。鍾杰華建議，每星期至少騰出半小時讓學生在平台溝通，分享日常、功課、娛樂等話題，互相認識。「有些自由時間給同學，分享當日或該星期遇到的事情。」教師可以利用課堂以外的時間關心學生，就某些主題請他們分享，例如今天的心情、日常生活、遇到的困難等等。即使在家上學，也不要完全與同學、朋友零交流。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com