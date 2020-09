兒言自得：小朋友不會傳播新冠病毒？

這檢測計劃已於9月1日開展,雖號稱「全民檢測」,但卻不包括兩類人士,其一是有鼻咽疾病等不適合接受檢測人士,另外是6歲以下兒童。

有鼻咽疾病的人做鼻腔或咽喉拭子可能有困難,給排除在全民檢測之外可以理解;6歲以下兒童不用檢測,當然技術問題是重要原因,幼童不合作,工作人員要從他們身上採集到適用的咽喉拭子樣本,肯定困難重重。但全民檢測不包括6歲以下小童,對切斷隱性傳播鏈有沒有影響?

輕症兒童 病毒量高於重症成人

和其他病毒一樣,新冠病毒要進駐人體細胞才可以搞破壞。可是,要進入人體細胞,先要和細胞表面的一個受體蛋白結合,否則只能望「細胞」興嘆。這個受體蛋白就像引進外敵,和新冠病毒配合勾結的內奸,名叫ACE2受體(angiotensin-converting enzyme 2 receptor)。醫學界一般以為,兒童上呼吸道ACE2受體較成人少,給病毒侵襲的程度亦因此較低,這就是患新冠的兒童,整體病情比成人輕的原因。

但病情較輕,不表示傳染力亦相對較低。尤其是感染後沒有病徵的隱形「病」童,他們對社區病毒蔓延有何影響,醫學界其實了解不多。有鑑於此,最近美國的疾病控制及預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)、國家衛生院(National Institute of Health),以及麻省總醫院(Massachusetts General Hospital)的專家,合作了一項研究,並於8月19日在權威兒科醫學期刊The Journal of Pediatrics發表了論文。

研究對象是患新冠肺炎或新冠感染併發「兒童多系統炎症綜合症」(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children,簡稱MIS-C)入院的兒科病人。研究發現,感染新冠肺炎的兒童,即使病情輕微,呼吸道分泌的病毒載量(viral load),都比有嚴重感染、需要氣管插管及器械輔助呼吸的成人還要高。即使那些沒有病徵或早期感染的兒童,他們的病毒載量亦高於受到嚴重感染的住院成人。

超級傳播不分年齡、病情

研究人員同時發現,雖然感染新冠病毒的兒童,上呼吸道(即鼻咽nasopharynx和口咽oropharynx)的ACE2數量,的確比沒有感染的人多,年長兒童亦比年輕的較多ACE2,但在那些受感染的兒童當中,病毒載量卻和ACE2多寡、病情輕重,以及年齡都沒有任何關連。

這個研究給了我們重要的啟示:第一是新冠兒童不但可以和成人一樣成為播毒者,更因為病毒載量高,播毒效率可能比成人還要高;第二是播毒年齡不分大小,即使幼童也可能成為超級播毒人;第三是播毒能力和病情輕重不相關,沒新冠病徵的兒童亦都可能是潛藏播毒者,是隱形傳播鏈的一環。至於有不適的,病徵可能和普通感冒傷風相像,流感季節時容易引起混淆。

全民檢測,因技術問題未能包括6歲以下兒童,但我們對兒童的播毒能力,決不可掉以輕心,家有長者的,尤其要小心。

文:霍泰輝(兒科專科醫生)