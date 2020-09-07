兒言自得：小朋友不會傳播新冠病毒？

這檢測計劃已於9月1日開展，雖號稱「全民檢測」，但卻不包括兩類人士，其一是有鼻咽疾病等不適合接受檢測人士，另外是6歲以下兒童。

有鼻咽疾病的人做鼻腔或咽喉拭子可能有困難，給排除在全民檢測之外可以理解；6歲以下兒童不用檢測，當然技術問題是重要原因，幼童不合作，工作人員要從他們身上採集到適用的咽喉拭子樣本，肯定困難重重。但全民檢測不包括6歲以下小童，對切斷隱性傳播鏈有沒有影響？

輕症兒童 病毒量高於重症成人

和其他病毒一樣，新冠病毒要進駐人體細胞才可以搞破壞。可是，要進入人體細胞，先要和細胞表面的一個受體蛋白結合，否則只能望「細胞」興嘆。這個受體蛋白就像引進外敵，和新冠病毒配合勾結的內奸，名叫ACE2受體（angiotensin-converting enzyme 2 receptor）。醫學界一般以為，兒童上呼吸道ACE2受體較成人少，給病毒侵襲的程度亦因此較低，這就是患新冠的兒童，整體病情比成人輕的原因。

但病情較輕，不表示傳染力亦相對較低。尤其是感染後沒有病徵的隱形「病」童，他們對社區病毒蔓延有何影響，醫學界其實了解不多。有鑑於此，最近美國的疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）、國家衛生院（National Institute of Health），以及麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）的專家，合作了一項研究，並於8月19日在權威兒科醫學期刊The Journal of Pediatrics發表了論文。

研究對象是患新冠肺炎或新冠感染併發「兒童多系統炎症綜合症」（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，簡稱MIS-C）入院的兒科病人。研究發現，感染新冠肺炎的兒童，即使病情輕微，呼吸道分泌的病毒載量（viral load），都比有嚴重感染、需要氣管插管及器械輔助呼吸的成人還要高。即使那些沒有病徵或早期感染的兒童，他們的病毒載量亦高於受到嚴重感染的住院成人。

超級傳播不分年齡、病情

研究人員同時發現，雖然感染新冠病毒的兒童，上呼吸道（即鼻咽nasopharynx和口咽oropharynx）的ACE2數量，的確比沒有感染的人多，年長兒童亦比年輕的較多ACE2，但在那些受感染的兒童當中，病毒載量卻和ACE2多寡、病情輕重，以及年齡都沒有任何關連。

這個研究給了我們重要的啟示：第一是新冠兒童不但可以和成人一樣成為播毒者，更因為病毒載量高，播毒效率可能比成人還要高；第二是播毒年齡不分大小，即使幼童也可能成為超級播毒人；第三是播毒能力和病情輕重不相關，沒新冠病徵的兒童亦都可能是潛藏播毒者，是隱形傳播鏈的一環。至於有不適的，病徵可能和普通感冒傷風相像，流感季節時容易引起混淆。

全民檢測，因技術問題未能包括6歲以下兒童，但我們對兒童的播毒能力，決不可掉以輕心，家有長者的，尤其要小心。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）