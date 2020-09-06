通識導賞：立會去留 政黨有提案先「問」得到？ 民調顯民意 不是點人數了事

民研9月4日公布受民主黨委託進行的民調設計及操作，暫定分3題，包括問有多支持或反對民主黨、公民黨、毛孟靜、張超雄留任一年，辭職再問一條，以及受訪者是否以上議員支持者（見表）。我們在民研公布細節前訪問了中大新聞與傳播學院李立峯教授，他認為「（民調問題）有實際方案會比只問去留好」，中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智同樣說，「我們現在的企位不是要有多一次民調，而是要有嘢發生咗先。再做民調的作用是有實際方案，若得到八九成人支持就去做」。

傳統靠電話抽樣 網上群組快又平

9月21日展開的民調將抽2000電話樣本，而早前「我們香港人」則以網上組群方式做民調，這跟我們理解傳統的電話抽樣不同。想填問卷者需先加入「我們香港人」計劃，這計劃每周都會收集問題做民調，群組成員會收到電郵邀請回答。換言之，若今周你登記了回答關於議員去留的民調，下周如有關於疫情的民調，亦會有電郵邀請你參加。

那跟電話抽樣有何分別？計劃的名譽總監梁啟智解釋，「好處是快，民研的習慣是每兩星期才做一次電話民調，但兩個星期太久了，現在新聞日日都有大事，所以我們想每星期都出到一條與該星期熱門時事有關的民調，因此用網上群組的方法做」。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機說，選擇民調方法的其中一個考慮是資源，「如果資源不是最主要考慮，又想做比較貼近實際香港人的想法，做電話調查是好些，透過抽樣、加權，可貼近市民真正想法，樣本較有代表性。但當然就貴了，起碼都做600、700個，甚至1000個，（成本）都萬萬聲，甚至10萬元以上。用已建立的群組做，只需要發出網頁連結，不計建立群組的程序，是沒什麼成本，短處是代表性沒那麼高」。

「我們香港人」於8月17日做民調時，網上意見群組總數是7.1萬人，而在兩次民調後，截至9月2日下午4時，總數增至9.8萬人。梁啟智說有留意到某些派別的人動員參與調查，不過李立峯提及，網上群組的方法雖有動員的可能性，「但咁啱得咁橋，你看今次的結果，網上跟電話抽樣，只計民主派支持者是一致的，這次看不到動員有影響或影響很微」。

幾多人先代表到香港人？

第一次結果（a）基於23,072個樣本，第二次（b）則有16,054個。梁啟智說，為了對網上群組民調結果做品質管理，亦同時做隨機電話訪問，數目約1000人。民調人數要有幾多才「信得過」？蘇鑰機說很多人有種誤解，以為一個地方人口愈多，要收集的樣本就愈多：「以統計學上來說，想做一個有代表性的民調，不理人口，只看樣本數。」即不論是美國的3億人或香港的700萬人，抽1000個樣本，誤差都是3.2%；2000個樣本，誤差是2.2%。但樣本一直加下去，誤差跌幅會愈來愈小，3000樣本誤差只會減至1.8%。

加權：每個樣本權重不同

我們對民調還可能有另一個更大的誤解。假設訪問1000個人，民調公布結果是50%贊成，你可能會理解為500人選了贊成。但事實沒那麼簡單，民調還有「數據加權」這個重要部分。以上述「我們香港人」調查a為例，梁啟智說網上群組與電話隨機調查有個明顯差異，網上群組的政治立場較一面倒，民主派支持者超過2萬人，非民主派的只有約1700人。因此他們以從電話隨機調查得出的民主派與非民主派比例，即五五比，來為網上組群數字加權，得出合計結果，如反對全體議員留任的民主派支持者有63%，非民主派是31%，總體結果便是(63%+31%)/2=47%，而非只數全部受訪者中有幾多人反對，去得出百分比。

「平時做電話民調都會加權，因為電話如何抽樣都好，都抽不到母群的人口分佈。例如社會有兩成人是大學畢業，但抽出來有四成人是大學畢業，那這些人就要每個當半個計。」如是，每個樣本的「重量」都不同，如作答的大學畢業者比例多於人口普查所知的人口分佈，這些樣本會計得「較輕」，即少於1（個人）。加權亦會因納入不止一個元素，計算更複雜。「如年齡與教育程度很影響一個人如何看社會問題，通常我們會就這些進行加權才得出結果。」

經過性別、年齡、教育的人口分佈等多重加權去「秤」一個樣本的權重，a君的選擇可能計作1.4個人那麼重，b君可能只值0.8，不過所有權重加起來還是會等於樣本總數。假設一個特首評分民調，一個樣本的權重是0.65，他給特首20分，在民調就值0.65x20=13分。所謂10個人，其實裏面每人權重不同，不是1+1+1......=10，而可能是0.65+0.38+1.27......=10。

秤漏秤多秤少 足以左右結果

加權會納入什麼元素，可以左右民調結果。梁啟智提到美國總統選舉臨近，相關民調就要小心觀察了。「上屆美國總統大選，民調都說希拉里會贏，背後原因是美國民調公司當時沒有為教育程度做加權，嚴重高估選民裏大學生的比例，而大學生很多支持希拉里。」亦有些民調是估計黑人投票的比例來作加權，有些會造就對某黨有利的計法，五花八門，玩法很多，所以同一民調，不同機構做，結果差得遠亦不見怪。

如何設題？門檻之後如何定？

民主黨委託民研就議員去留做民調，有報道指將進行的民調與李立峯教授合作，他回應稱中大的民調中心是支援角色，「有需要的話可幫手做問卷，但不參與制訂問卷」。他早前撰文討論去留民調，分析是否需要「一半半」這類中間落墨的答案，從技術上看，若沒有「一半半」可選，選去或留「歸邊」的人或會更多，假設民主黨設下門檻，如多於50%人支持走便會辭職，那多了「一半半」的答案，門檻或更難達到。而民研則表示計算授權門檻時，會撇除「沒有意見」，但保留取向 「一半半」等中立意見。

從科學上論民調方法，有沒有「一半半」的答案並無對錯。蘇鑰機提及一些大原則，如設問題應避免具某種偏向，「全民檢測對大家都有好處，你贊成還是反對推行？」便是不合格的問題；另外如果一條問題有兩個面向，「問人贊不贊成食煙和飲酒，有人可能贊成酒不贊成煙，這有double-barreled（一題多問）的錯誤」。而答案有很多變化，除了贊成、反對，還可加入不同程度，「非常贊成」、「幾贊成」、「幾反對」、「非常反對」，視乎民調目的。

「一半半」方法學上無分好壞

可行的答案有很多種，李立峯認為當我們討論如何設計去留民調時，要區分什麼與方法學相關，什麼其實是政治問題。「一半半」這個答案在方法學上無分好壞，但當談及去留門檻時，就要考慮其影響。鍾庭耀曾建議門檻設為全體受訪者一半或民主派支持者三分之二，若其中一個選項達到，民主派就跟從。李立峯指出，「如果我們問，為何不是民主派支持者過半便可以？為何不是過六成？為何是三分之二？這不是一個民調科學判斷，其實是一個政治判斷，背後涉及你如何理解民意及民選代表的關係，如果我們說，在重要去留問題上，作為民主派議員，總之要跟民主派支持者看法，那過半就跟。但如果你說，你既選他做議員，他始終在特別的位置，是民選代表，要有自己判斷，除非民意一面倒得好緊要，否則應該有空間讓民選代表有自己判斷，如果是這樣想，就可能要求六七成才跟。」民研解釋因為民主派支持者樣本會較整體少，誤差較大，誤判機率較大，所以認為支持者樣本的門檻應較整體樣本高。最後民主黨決定以參與民調議員的支持者一半作授權門檻。

去留條件「無限多」 民調難窮盡

「我們香港人」民調第一次為「支持/反對」題，第二次是多項選擇題，在民主派全部去留以外，可選「個別議員自行決定」等，他說團隊曾思量過在第二次給出有條件的選項：「現在社會有一些建議，是你（議員）可以留低，但有條件，例如搞個民間議會，民間議會叫你做乜就做乜，又有些講法是你可以走，但走是有條件，要有承諾才可以走，不可一走了之，但討論很不實在。我們考慮過將這些選擇放在民調中，但實在放不到，因為我都寫唔清楚係乜，答的人也不會知道在答乜，不是好的問題與選擇。」

李立峯則打個類近比喻，說明這些帶有條件的答案，民調機構很難老作幾個選項：「如美國大選問你會投共和黨還是民主黨，有些人會覺得，咁兩黨出邊個先，如我是民主黨支持者，但民主黨的人選不濟，我可能不投或投共和黨，反之亦然。問共和黨vs.民主黨，或特朗普vs.拜登，是兩回事，後者來得更具體。」

梁啟智明言「我覺得再做民調意思不是太大」，「那與民調無關，是我的政治判斷，這樣做下去點都有人唔開心。我會希望不同派別可以坐下來，想出大家都同意的方案，得到八九成人同意，就民調都唔洗做，慳番。」

李立峯亦認為既然民主黨主留，那其中一個可行問法是「留的實際方案」vs.「走」，「如美國大選民主黨和共和黨未搞掂初選，未知是誰出戰，民調機構亦不能夾硬提出一個人名。現在很多市民在想留有沒有條件、走有沒有後續？他們覺得要講明才揀到，或更合理地揀到，但民調機構提出是沒用，政黨不做的話，都冇意思。」

他進一步設想，「民主派留得來要開宗明義講，如不會多過一年、人工四分一轉入某些抗爭基金、會請抗爭派初選贏的人做議員助理，如果談妥這樣的package，大家咪揀（在民調是否支持）個package囉，如果傾唔掂，總之問去或留，市民只可好籠統去選，在這情况下，當然有些人會覺得我都唔知揀緊乜。」

再做一次民調籠統問去留，是否沒意思？李立峯說：「又不可一口咬定完全沒有意義」，「如果9月底做，可能樣本數量大些，偏差會細些，即所謂調查誤差會細些；第二是理論上多個月，討論可能更成熟，民意會有不同。雖然我們都知好難，點討論民意都不會轉軚，但這只是我自己判斷而已。」

文 // 曾曉玲

圖 // 資料圖片

編輯 // 劉子斌

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