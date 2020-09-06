無定向學堂：自由與民主 童書如何說？

教子女民主 順應生活不迴避

一套三冊的「明日之書」最近獲許多香港爸媽網上查問價錢，系列包括《什麼是民主》、《這就是獨裁》和《關於社會階級》三本，於一九七○年代的西班牙首次出版。當年的西班牙經歷了長達四十年的獨裁政權，隨着佛朗哥離世，國家開展翻天覆地的變革，搭着開往自由的列車往明日邁進。近年重新繪製插圖再版，「沒有任何時候，比現在更迫切需要讓孩子了解什麼是民主，社會階級，獨裁」──博客來的書籍簡介中這樣寫。

Bonnie吳凱霖也是其中一位把整套書買回家的媽媽。與女兒一起看完後，她更在自己的專頁「Hello Bonnie國際親子台」上置頂推薦。「我又不是說特地要買一套講民主講自由的書……」她強調一直都讓女兒選擇自己喜歡的書，也會留意哪些作者的書女兒讀過後喜歡會再買，例如霸王龍講愛的系列，而「明日之書」是她在逛書局時偶然的收穫，出於對童書如何講民主的好奇買下來。共讀的書，也是由女兒往書櫃上挑。

「公民意識這回事，不應該說『今日我們要上公民意識課』，然後拿本書出來，抱着這樣的心態，就算她們肯讀，都唔work的。因為小朋友好敏感，知道我們準備講個大道理，基本上講了一半會走的，覺得阿媽今日不是想跟我有親子時間。」她解釋，講解民主此等看似對小孩子深奧的概念，是順應生活經驗，不去迴避。她在視訊鏡頭前拿出一對蔡英文和韓國瑜的毛公仔。除了是兒童與家庭教育文學碩士，Bonnie的另一身分是國際關係學者沈旭暉的太太，說起丈夫到台灣看大選後回家與女兒的對話，「小朋友問他去台灣做什麼，他當時回答說去看選舉，她們當然就問什麼是選舉。我覺得是幾好的教學，他拿起對公仔：『BB呢度有呢個公仔，又有呢個，你哋鍾意邊個？』可能因為呢個（韓）光頭，她們揀了呢個（蔡）。爸爸就說，『你們兩個都揀她，那她在這次選舉裏就贏了』用這個方法解釋了什麼是選舉」。Bonnie認為民主教育只是順應自然。這套「明日之書」，她覺得最重要的題旨是讓人更警覺，知道人與人之間原來存在差別，有階級上的社會矛盾，但已經存在的現况不必然是對的。

《什麼是民主》有得揀好緊要

Bonnie媽媽在鏡頭前為我首先介紹《什麼是民主》，翻開第一頁，「民主是消遣娛樂，是所有人都可以玩的遊戲」。展示的是一塊後有高山的草地上，熱氣球載人騰飛，有人在空中踏單車、表演雜技的場景──Bonnie提醒說，這本書不是幼兒畫風，也不是透過有趣的故事闡釋概念，所以跟她分別五歲半和三歲半的女兒一起讀時，需要在講解方式上調整。由於從未聽過這樣的事，兩個女兒都十分專注。書裏簡明解釋民主的概念，Bonnie認為都是點到即止，但相當全面，例如提到：

民主的原則：

「和所有的遊戲一樣，民主這種遊戲，也有一些規則。參與的人就要遵守。因為民主的遊戲是大家一起完成的，所以在完成之後，大家要同意眾人的決定。」

Bonnie平常與女兒下的飛行棋，成為了信手拈來的例子，「我問，我們玩飛行棋時有什麼規矩啊？因為她們還小，我有時不會跟她們玩晒四隻棋，我會問，如果我們講好今次玩兩粒棋，兩粒棋最先入晒機場的人就會贏，咁可不可以最後妹妹最先入機場，但唔贏得？」女兒搖頭，她就解釋，「大家玩的時候都要遵守、同意個決定喎！」

點解有政黨？

「為了這個遊戲，會舉辦一些選舉，想法一致或相似的人會組成一個團體，想法不一樣的人都會組織一起。」

Bonnie演繹時重提丈夫從台灣帶回來的一對毛公仔，解釋想法相似的人就會一組，像女兒上學時都要分組一樣，她們好奇問，若不同意是不是可以有第三組？書中也談及政黨間的差異──有些政黨認為最緊要是人人有工作、人人的生活條件相同，有些政黨則比較着重國家發展富強，而每個人都可以投票給他們最認同的政黨。

民主的更替：

「每隔幾年，人們可以透過選舉選出他們比較喜歡的政黨」、「大家都要參與投票，有些國家是18歲，有些是21歲。」

Bonnie會跟女兒講到香港18歲就可以投票，說她們即使未可以投票，有些事現在都可以讓她們選擇。書中沒深挖比例代表制、多數決等不同形式，Bonnie反而很欣賞作者如何層層推進，「點解有得揀係緊要，點解知道自己揀什麼係緊要，所以書裏也提到資訊的重要，之後還講到我們要監察政府」。她揭開那一頁，一個穿西服的男士站在天秤前，旁邊有多對眼睛向他盯看，他的前方也有鏡頭與記者。「講第四權的監督，小朋友一直長大，可以有更多不同的內容講下去。」

《這就是獨裁》獨裁下生活好慘

《這就是獨裁》是較有故事性的一本，書中圍繞一個獨裁者主角描述──「獨裁者，幾乎每天都很早起牀，但脾氣很壞。然後開始怒罵第一個他看到的人」、「大家都服從他，因為大家都怕他。那些不服從他、也不怕他的人，就會被懲罰」，延伸到獨裁體制：「所有的獨裁體制都不准人思考。只能思考獨裁者認為可以思考的事情。那些思想不同的人是不行的，而且會遭受虐待。那些不光是想，而且還說出來的人，下場更慘。」

書中的獨裁者表現高高在上的姿態，Bonnie女兒曾經問，獨裁者到底是好還是不好呢，也會問為什麼人們會不喜歡他。Bonnie認為書的好處是描述中性，例如說獨裁者就是法律，沒有挑起仇恨情緒，但會告訴讀者獨裁下的生活好慘，只有獨裁者被趕走或者死掉，獨裁歷史結束後，才可能有自由。女兒看書時也有問，香港有沒有獨裁者，Bonnie就扣連上一本書解釋香港的狀况，「我們一直想有多點民主，但如果愈來愈少民主，那個地方就會變得愈來愈獨裁了」。她感到女兒意識到在任何狀况下，只聽一個人獨言，都是不好的事，而自由就是有權利做想做的事。

《關於社會階級》家人關係比階級重要

「所有人都生而平等。但是，有些事情卻讓他們不平等：力氣、權力、財富，以及文化。」《關於社會階級》開宗明義點出階級之別。書中描述上層階級享有怎樣的資源──他們睡在軟牀上，有自己的司機，可以到其他地方讀書，也形容他們的取態保守：「他們想要繼續成為少數人，才能一而再的享受這一切。」畫面是幾個人在半空分吃披薩，仔細一看，他們坐着的是躬身瑟縮的人。Bonnie特別留意到書中對勞工階層的描述，覺得說得很好：「說他們不是比較低下，也不是他們比較笨拙，只是因為他們賺錢比較少」。作者再補上一筆，「他們看起來是最脆弱，但他們知道如果團結一致就可以成為強而有力的人」。Bonnie留給女兒的問題是，「有些職業，他們做了好多但得到的好少，這樣對他們來說是不是公平呢？」

Bonnie笑說，曾經問女兒，覺得自己是什麼階層，女兒說：「是媽咪的階層」。她想起書首的一幅圖畫，上圖是一個睡在有老虎皮地氈上帷幕軟牀的小寶寶，下圖是緊抱地睡在同一張牀上的一家四口，Bonnie的女兒看見後都嚷着想跟媽媽一起睡，她便順着解釋：「所以了解一個階級，只憑張牀可能覺得幾好，但實際上問自己，有錢不是最緊要的，跟家人之間如何有bonding比你什麼階級緊要，所以這張圖都在反映某程度的現實」。

回到根本 先學做好人

「老實說，小學生都不容易啃啊！」綠腳丫親子讀書會創辦人柯佳列（Kenny）也讀過「明日之書」。向小朋友介紹民主概念，他卻傾向回到最根本，「我會看得再遠一點，沒有民智的民主都好危險，所以我們倒不如返到點去做一個好人先」。真、善、美的教育，也就是民主教育，「小朋友懂得去尊重人時，就懂得思考不同意見，要如何尊重多元，這全是民主的內涵」。跟小朋友讀故事，他有一個緊守的原則，當下時勢更常自我提醒，「就是不要將小朋友放在很無力的處境下，我們希望小朋友健康成長，對未來有期盼，對真、善、美有追求。我相信這樣，他們就會帶動世界向好」。他有以下兩本童書推介：

推介：《和平是什麼？》日常實踐互相尊重

剛獲得本年《香港書獎》的《和平是什麼？》是日本婆婆濱田桂子九年前的作品。她留意到坊間的童書但凡涉及和平題材，都會以成人世界的戰爭解說，她卻希望嘗試以小朋友的角度寫出他們心中的和平。Kenny認為講民主的童書亦時常犯同樣的錯誤，「有個壞人，無了就更好了。但現實是小朋友看到新聞，那些壞人又存在。我們不迴避這個議題，但是為什麼一定要塑造敵人恐嚇他們呢？」

隔着電話，Kenny對我朗讀，書的開首以大人角度講什麼是和平：「和平就是不打仗，不丟炸彈，不摧毀房屋和城鎮」。然後一轉，改用小朋友的角度形容──小朋友的和平是怎樣呢？「誰都想和喜歡的人可以常常在一起」。他邊讀邊形容插畫，「畫面是媽媽與兒子緊緊相擁。肚子餓了，誰都有飯可以吃。世界各地的小朋友一起圍住一碟炒麵吃。和朋友們有書可以讀，可以安心地上學」。他說，跟小朋友講故事講道理，他們在生活中可以實踐，才能更理解，「小朋友讀得懂的字，不代表會明白連起來的句子。他們的閱讀也是文字以外的生活經驗，所以與小朋友共讀，重要的是與生活的連結」。他認為書裏描述和平正好可以在小朋友的日常中實踐：「可以在大家面前，唱自己喜歡的歌。不贊同的事，就算一個人也可以說『不』。做了錯事就說『對不起』。」民主的重點之一就是互相尊重，民主是不會互相打倒，而此書描述的和平就是，信什麼神，信不信神，都不會受到責備，也可以盡情地遊戲、安心地入睡。Kenny溫柔念着結尾：「和平就是我可以來到這個世界上，真好。你可以來到這個世界上，真好，這樣你和我就可以成為朋友。」Kenny說，和平與民主最終是什麼，說到底，就是人與人之間的關係。

推介：《書之樹》播下尊重民主種子

Kenny推介的另一本書《書之樹》是這樣的一個故事：亞羅是個喜歡看書的小男孩。一天，在樹上讀書時，他不小心把書丟下，砸到經過的市長，市長認為書實在太危險，覺得書像種子會讓想法發芽、萌生疑問，更說「你需要知道的事，不需要看書，問我就可以」。市長於是把全鎮的書沒收撕毀。最後一頁完整的書頁在風中飄盪，亞羅追不到，只見它最後掉進濕潤的泥土裏，一個字一個字被吞沒。小鎮上，學校老師再沒有東西可以朗讀，講故事變成了打瞌睡的時間，餐廳沒有了食譜，只供應麥皮粥，戲院的演員沒有劇本可以讀，圖書館架上空蕩蕩一片。

故事的轉折出現在亞羅開始寫起故事來，書頁消失的泥土竟冒出樹苗，一片片的葉子請求亞羅多講一些故事。亞羅於是把自己寫的故事逐篇讀給樹苗聽，樹愈長愈高，冒出一頁頁紙花苞，綻放着一本本書，愈來愈多人爬上去讀書。結局是，當市長發現時，禁也禁不住了。一本熟透的書掉了下來，市長問，這本書是誰種的？亞羅回答，是你種的，你將書撕破時就種下了想法。Kenny認為《書之樹》講到民主如何影響人的生活，包括可以看什麼戲、吃什麼，更重要的是可以帶給小朋友希望，「歷史上都有這樣的時間，我們的經歷不是獨特的。就算被禁，不要緊的，我們堅持，我們做好當下」。充滿童趣的故事可以讓小朋友深深記住情節，尊重民主的種子便藏在心裏。

文 // 潘曉彤

圖 // 出版社提供、網上圖片

編輯 // 蔡曉彤

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