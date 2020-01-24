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2020年9月6日星期日
漫畫連載
什麼人訪問什麼人：林卓廷：你一係就企硬到尾，唔好又縮又企
什麼才是essential
疫後世界 世人往何處去？
悼：一場思想盛宴的終結——悼David Graeber
安徒行傳：小國的使命 vs. 多邊大國主義
影像特區
周日話題：取捨有道 戰後香港供水建設與農業發展衝突的化解
七情上面：特朗普父子攻心計
開門讀書：民主化，可能嗎？（上）
同場加映：打國際線——用同理心直擊全球示威
阿貓阿狗：#84一雙
童軍跳彈牀：復仇式旅遊
劇透紙背：《鋼鐵雨2：核戰危機》從韓國回看香港
評影習寫：每一發念，都通往家：《樹屋》
家明雜感：消逝的黃金年代——讀《香港電影王國──娛樂的藝術》增訂版
影片簡評：《最後的情書》 I
咩世界：第161期 ／開花
漫畫連載：That City那城 Vol. 10
星期日文學‧歐洲現代小說之興起
人文達人陳錦榮 疫情下的文化分析 漠視人權將自食其果
家常便飯：光看「吃播」不夠 動手做 韓式燉雞配粟米拉絲
無定向學堂：自由與民主 童書如何說？
通識導賞：立會去留 政黨有提案先「問」得到？ 民調顯民意 不是點人數了事
ways of seeing：港產造字匠 雕琢字型城市
哲學大牌檔：鬼懲罰壞人 人點解驚鬼？
咩世界：第161期 ／開花
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【明報專訊】文//郭梓祺
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什麼人訪問什麼人：林卓廷：你一係就企硬到尾，唔好又縮又企
什麼才是essential
疫後世界 世人往何處去？
悼：一場思想盛宴的終結——悼David Graeber
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影像特區
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