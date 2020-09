【明報專訊】電影學者大衛博維爾(David Bordwell)的《香港電影王國──娛樂的藝術》(Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment),增訂的中文版剛剛出爐。該書由何慧玲及李焯桃翻譯,香港電影評論學會出版。中文初版在2001年問世,當時香港主權移交不久。二十年後,一切都像明日黃花。新版來得及時,好讓我們緬懷過去、溫故知新。